Australian Open: Ariel Behar hará su estreno en el dobles el jueves de madrugada

Tenis

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Ariel Behar, 48º del ranking ATP de doblistas, debutará en el Australian Open este jueves de madrugada junto al checo Adam Pavlasek (57º) en el cuadro de dobles, en la que será su quinta participación en el cuadro principal del Grand Slam de Melbourne.

A su frente estarán los novenos cabezas de serie del certamen, el escocés Jamie Murray (20º) y el neozelandés Michael Venus (21º), de 37 y 36 años, respectivamente. Murray fue campeón del Australian Open y el US Open 2016, y Venus ganó Ronald Garros en 2017.

El partido está previsto para el cuarto turno del court 15, que iniciará su actividad hoy a las 21 horas de Uruguay (11 AM del martes en Melbourne) con otros tres encuentros del cuadro de dobles, por lo que el uruguayo jugará no antes de las 2 AM del jueves.

Los ganadores se toparán en segunda ronda con el colombiano Nicolás Barrientos (65º) y el brasileño Rafael Matos (59º), quienes doblegaron 1-6, 7-6 y 7-6 al indio Yuki Bhambri (61º) y al neerlandés Robin Haase (39º).

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy