Australia: Bruno Fornaroli volvió a convertir en el clásico y es el goleador de la liga

Este sábado se disputó el derbi de la ciudad de Melbourne entre el Victory, equipo del uruguayo Bruno Fornaroli, y el City. Fue triunfo 2-1 de elenco que defiende el salteño por la fecha 24 de la A-League de Australia.

Ali Tolgay Arslan abrió el marcador a los 4' para el Melbourne City, donde jugó Fornaroli entre 2015 y 2019. Luego, a los 34', apareció el uruguayo para empatar de penal y a los 86' anotó el gol del triunfo Damien da Silva.

Con este tanto, Bruno Fornaroli sigue en lo más alto de la tabla de goleadores con 18 goles en 18 partidos jugados. Su equipo está tercero con 41 puntos, a cinco de los líderes: Central Coast Mariners y Wellington Phoenix; su rival de turno está séptimo con 30.

