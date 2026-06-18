Atletismo: Emiliano Lasa fue bronce en Lituania; delegación pronta para el Panamericano

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El atleta uruguayo Emiliano Lasa se quedó con la medalla de bronce en salto largo en la etapa de la Continental World Tour que se realizó en Lituania.
El tres veces olímpico logró un salto de 7,56 metros que lo llevó a la tercera posición. La medalla de oro correspondió al sueco Niklas Wall con 7,74 metros, seguido del local Marius Vadeikis con 7,60 metros.
Lasa será uno de los integrantes de la delegación que nos representará en el Campeonato Panamericano de atletismo que se desarrollará en Medellín Colombia del 26 al 28 de junio.
Junto a él estarán presentes Déborah Rodríguez en los 800 metros, Lorena Aires en salto alto, Gonzalo Gervasini en los 1500 metros, Matías González en los 800 metros y Adrián Nicolari en los 100 y 200 metros. Victor Bentancor es el entrenador designado para la ocasión.
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