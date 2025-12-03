Atlético de Madrid confirmó las lesiones de José María Giménez y otros dos jugadores

Fútbol Internacional

“Johnny Cardoso, Álex Baena y José María Giménez se sometieron en la mañana de este miércoles a pruebas de imagen, tras las cuales los servicios médicos de nuestro club han determinado las lesiones que padecen tras la disputa del partido que nos enfrentó al FC Barcelona”, anunció el Atlético de Madrid este miércoles.

Un día después de la derrota 3-1 a manos del equipo culé en el Camp Nou, se confirmó que José María Giménez “sufre una lesión muscular de bajo grado en el muslo derecho”, luego de haber completado los 90 minutos en cancha “sintiendo molestias”.

“Creo que me rompí”, le dijo el zaguero uruguayo a un compañero cuando abandonaba el campo de juego. No estará a la orden el próximo sábado, cuando los colchoneros visiten al Athletic Bilbao, y difícilmente pueda jugar el martes frente al PSV Eindhoven por la Champions League.

Por otra parte, el estadounidense Cardoso “se retiró del encuentro en el minuto 14” y “sufre una fuerte contusión en el ángulo posteroexterno de la rodilla izquierda sin lesiones articulares asociadas”. Baena “abandonó el césped en el 62’” y padece “una lesión muscular de bajo grado en el muslo izquierdo”.

“Todos ellos realizarán sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación y la evolución de sus lesiones determinará su regreso a la competición”, agregó el Atlético de Madrid.

