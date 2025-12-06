Aston Villa venció al Arsenal y cortó su racha de 18 partidos invictos; Liverpool empató

Fútbol Internacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El Aston Villa derrotó 2-1 al Arsenal en Birmingham y recortó distancias en la pelea por el título de la Premier League, quedando ahora a tres puntos del líder. El gol decisivo llegó en tiempo añadido y puso fin a una racha de 18 partidos sin perder del conjunto londinense.

El partido se abrió con el tanto de Matty Cash en la primera parte y el empate de Leandro Trossard al inicio del complemento. El desenlace llegó en la última jugada, cuando Emiliano Buendía aprovechó un rebote en el área para sellar el 2-1.

El Arsenal afrontó el encuentro con múltiples bajas defensivas y debió recurrir a variantes en la zaga. El equipo no caía desde finales de agosto y acumulaba 15 victorias y tres empates entre todas las competencias.

City responde y Presiona

Más tarde, el Manchester City sumó un triunfo sólido 3-0 ante el Sunderland, con goles de Rúben Dias, Josko Gvardiol y Phil Foden. La figura del partido fue Rayan Cherki, que lideró varias jugadas ofensivas y participó directamente en el tercer tanto con una asistencia espectacular.

El City llega así reforzado a su visita al Real Madrid por la Liga de Campeones, después de una serie reciente de partidos irregulares.

En otros resultados, el Newcastle venció a Burnley, que jugó medio partido con un futbolista menos. Bruno Guimaraes abrió la cuenta con un gol olímpico, y Anthony Gordon amplió la ventaja de penal.

En el cierre de la jornada, Liverpool empató 3-3 con Leeds, luego de recibir el gol de la igualdad en tiempo añadido. El resultado le impidió al equipo de Arne Slot ingresar de manera provisional al Top-5 de la tabla.

Arsenal es líder con 33 unidades, seguido de City con 31, Aston Villa tiene 30, Chelsea 25 y Everton 24, entre las principales posiciones.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy