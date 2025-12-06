Aston Villa venció al Arsenal y cortó su racha de 18 partidos invictos; Liverpool empató

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
El Aston Villa derrotó 2-1 al Arsenal en Birmingham y recortó distancias en la pelea por el título de la Premier League, quedando ahora a tres puntos del líder. El gol decisivo llegó en tiempo añadido y puso fin a una racha de 18 partidos sin perder del conjunto londinense.
El partido se abrió con el tanto de Matty Cash en la primera parte y el empate de Leandro Trossard al inicio del complemento. El desenlace llegó en la última jugada, cuando Emiliano Buendía aprovechó un rebote en el área para sellar el 2-1.
El Arsenal afrontó el encuentro con múltiples bajas defensivas y debió recurrir a variantes en la zaga. El equipo no caía desde finales de agosto y acumulaba 15 victorias y tres empates entre todas las competencias.
City responde y Presiona
Más tarde, el Manchester City sumó un triunfo sólido 3-0 ante el Sunderland, con goles de Rúben Dias, Josko Gvardiol y Phil Foden. La figura del partido fue Rayan Cherki, que lideró varias jugadas ofensivas y participó directamente en el tercer tanto con una asistencia espectacular.
El City llega así reforzado a su visita al Real Madrid por la Liga de Campeones, después de una serie reciente de partidos irregulares.
En otros resultados, el Newcastle venció a Burnley, que jugó medio partido con un futbolista menos. Bruno Guimaraes abrió la cuenta con un gol olímpico, y Anthony Gordon amplió la ventaja de penal.
En el cierre de la jornada, Liverpool empató 3-3 con Leeds, luego de recibir el gol de la igualdad en tiempo añadido. El resultado le impidió al equipo de Arne Slot ingresar de manera provisional al Top-5 de la tabla.
Arsenal es líder con 33 unidades, seguido de City con 31, Aston Villa tiene 30, Chelsea 25 y Everton 24, entre las principales posiciones.
FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]