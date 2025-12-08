Así se jugará el Campeonato Uruguayo 2026: fechas y la resolución tomada con el Intermedio

Fútbol uruguayo

Este lunes se reunió la Comisión de Clubes del fútbol uruguayo, conformada la semana pasada tras un Consejo de Liga, y se elaboró el formato de competencia para la temporada 2026. Este será sometido a votación por todas las instituciones.

Nacional, Liverpool, Defensor Sporting, Boston River, Racing y Montevideo Wanderers son los clubes que integran la comisión y participaron de la reunión. Peñarol, que no asistió al Consejo de Liga del lunes pasado, no forma parte de esta y no estuvo presente en el encuentro.

La Supercopa Uruguaya se disputaría el domingo 25 de enero, mientras que el Campeonato Uruguayo comenzaría el fin de semana del sábado 30 y domingo 31 de dicho mes. No habría torneo de verano. El Intermedio se disputará en dos partes: la primera antes del Mundial y la segunda luego de dicho torneo (no habría licencia para los jugadores a mitad de año). La Copa Uruguay iniciaría antes del Clausura.

El próximo lunes 15 de diciembre se desarrollará un nuevo Consejo de Liga, tras el que quedarían ratificadas las fechas mencionadas anteriormente. Se votará mantener el formato con el que se viene disputando el Uruguayo: Apertura, Intermedio y Clausura. Estuvo sobre la mesa la posibilidad de reemplazar al torneo Intermedio por uno Inicial.

