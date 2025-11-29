Así quedaron las posiciones de la Liga de Naciones Femenina: Uruguay quedó octavo

Fútbol femenino

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

La selección uruguaya femenina se ubica en la séptima colocación de las posiciones en la Liga de Naciones de Conmebol, torneo que actúa como clasificatorio rumbo al Mundial 2027.

Tras tras fechas disputadas (la primera tuvo libre) el equipo dirigido por Ariel Longo todavía no pudo ganar y quedó en una zona incómoda de la tabla, obligado a reaccionar rápido el próximo martes para no perder pisada.

El viernes, la Celeste cayó 1-0 ante Paraguay en Asunción con un gol recibido en el último minuto de la adición, un golpe duro que la dejó con apenas 1 punto de 6 posibles. y comprometida en la pelea por meterse en los puestos de clasificación.

Recordemos que los cuatro primeros lugares son los que mantienen chances reales de clasificación: los dos primeros irán directo al Mundial, mientras que el tercero y cuarto jugarán el repechaje internacional.

Partido clave en el Viera

La próxima parada será este martes a las 18 horas, cuando Uruguay reciba a Ecuador en el Parque Viera, un duelo que aparece como impostergable para lograr la victoria . Las ecuatorianas están hoy quintas, por lo que se trata de un rival directo en la lucha por trepar posiciones.

El equipo llega con la obligación de corregir errores defensivos —sobre todo en los cierres de partido— y mejorar la eficacia en el área rival, aspectos que le han costado puntos en este arranque.

