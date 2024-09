Arturo Vidal volvió a criticar a Ricardo Gareca tras una histórica derrota de Chile

Eliminatorias

Arturo Vidal volvió a mostrarse muy crítico con el entrenador de la selección de Chile, Ricardo Gareca, luego de la derrota de la Roja por 2-1 ante Bolivia este martes en Santiago, en el marco de la octava fecha de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de 2026. Fue la primera victoria del combinado verde en territorio trasandino.

En su canal de Kick, el mediocampista del Colo Colo reaccionó al partido y dijo estar “sin palabras”. “Me duele mucho. No tiene sentido perder así y estar como estamos, teniendo buenos jugadores”, manifestó, y dijo no entender “la toma de decisiones”, más allá de que “se respeta porque es el entrenador”.

“No entiendo el planteamiento ni a qué jugamos”, agregó una vez finalizado el partido, y luego cambió el foco al decir que “la culpa es de la prensa” por el mal momento de la selección, ya que “han echado entrenadores sin sentido y han cortado procesos que podrían haber sido buenos”. En ese sentido, responsabilizó a los medios por la salida del entrenador Eduardo Berizzo, a quien sustituyó en el cargo Ricardo Gareca.

“Gareca se metió en un camino muy difícil. Yo nunca lo hubiese cambiado a Berizzo. Como Berizzo no pescaba a la prensa, no los dejaba entrar y no sabían el equipo que iba a jugar ni qué jugadores iba a citar, se le fue toda la prensa encima”, lamentó Vidal.

Durante el partido, lamentó la sustitución de Ben Brereton a los 35’ del primer tiempo para dar ingreso a Vicente Pizarro. “No puede sacar a Ben. Lo va a matar a Ben. No entiendo el cambio. Tienes que sacar a Dávila o a Osorio que están molestando en el mediocampo. Ben está bien, en el mano a mano. La estaba buscando bien en los costados”, opinó.

El exvolante del Barcelona, Juventus y Bayern Múnich, entre otros, pidió por la presencia de su excompañero Gary Medel, “un weón que te va a leonar a todos los cabros”en un momento en el que “los muchachos necesitan apoyo y consejos”. “Este huevón no ve la Libertadores. Parece que solo ve los partidos del fútbol argentino. ¿Cómo no va a estar Gary en esta selección si está en Boca?”, expresó, y también reclamó por su propia ausencia.

“Yo estoy en el mejor equipo de Chile, uno de los ocho de Sudamérica. Me da rabia no poder estar”, expresó Vidal, a quien Gareca respondió en rueda de prensa que no estaba dispuesto a “entrar en polémica con colegas ni jugadores, y menos con Vidal que es voz autorizada”.

