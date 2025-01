Arturo Vidal le cayó con todo a Maxi Falcón, ausente en pretemporada: “No se aguanta más”

Fútbol Internacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El pasado domingo, Colo Colo tuvo su primer partido amistoso de la pretemporada y acabó en empate 1-1 con Peñarol en el estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado. En ese encuentro, así como en los entrenamientos, no estuvo presente el uruguayo Maximiliano Falcón, quien está en conflicto con la institución chilena.

El futbolista y su entorno buscan una salida del club y, según informó la prensa de aquel país, días atrás llegó una oferta del Inter Miami de Luis Suárez, la cual fue rechazada por el Cacique. La situación no es la mejor, a tal punto de que el zaguero de 27 años no viajó a La Serena para realizar la primera parte de la pretemporada ni a Uruguay.

Tras el empate con el Carbonero, el que habló del tema fue su compañero Arturo Vidal, quien días antes ya se había referido al asunto, pero esta vez fue más contundente: “No he conversado con él, ninguno del equipo ha conversado. Es un tema delicado que afecta mucho”, dijo en zona mixta el bicampeón de América con Chile.

“Me hubiese gustado que estuviera acá, tiene contrato. Pero más allá no quiero hablar porque este tema me está molestando mucho, porque los jugadores tienen que respetar a los compañeros, respetar a la institución. Acá lo más importante es Colo Colo, los jugadores pasan, los entrenadores pasan, pero hay que defender a Colo Colo y eso me tiene molesto”, siguió.

“Ojalá se arregle lo antes posible o le den la opción de salir a otro equipo, si es lo que quiere. Si no está acá, por algo es. Nos tiene molestos, no se puede aguantar más. Pero nosotros seguimos trabajando muy seriamente, tenemos muchos objetivos por delante y queremos cumplirle a la gente, que es pelear todos los objetivos que se nos pasen por delante”, cerró.

Maximiliano Falcón llegó a Colo Colo a mediados de 2020 y hasta el momento ha disputado 158 encuentros. En ese periodo ganó la Copa Chile dos veces (2021 y 2023), la Supercopa en 2022 y 2024 y los torneos de Primera División en los mismos años.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy