Arquero uruguayo mete un dedo entre las nalgas de un rival y es expulsado en Paraguay

Recoleta derrotó 3-1 a Atlético Tembetary este sábado por la decimotercera fecha del torneo Clausura paraguayo en Asunción, donde el arquero uruguayo Gonzalo Falcón se robó el protagonismo de la noche tras cometer un insólito hecho.
El golero, que fue titular, vio la tarjeta roja a los 78 minutos de juego por una situación poco común y fuera de lugar que no tardó en viralizarse en redes sociales.
A falta de 12’ para el final del partido, se observa a Falcón introducirle un dedo entre las nalgas a su rival Sebastián Olmedo, jugada que fue revisada por el VAR.
Finalmente, el árbitro principal, Giancarlos Juliadoza, lo expulsó y dejó a Recoleta con uno menos para la recta final, que estaba 1-1. Sin embargo, el equipo local logró anteponerse a la adversidad y terminó llevándose el partido gracias a dos goles sobre el final.
