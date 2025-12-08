Fútbol Internacional

Argentina: un ex-Peñarol tendrá su primera experiencia como técnico en el ascenso

Nicolás Domingo, exjugador de River Plate, Banfield e Independiente en Argentina, Peñarol en Uruguay y Olimpia en Paraguay, entre otros clubes, fue presentado como nuevo director técnico de Temperley, que milita en la segunda categoría del fútbol argentino.

Apenas 10 meses después de su retiro, el volante central de 40 años que supo ser finalista de la Copa Libertadores 2011 con Peñarol tendrá su primera experiencia como entrenador de un equipo de mayores.

“Ahora, para mí, Temperley pasa a ser el Real Madrid. Con ese compromiso y esa responsabilidad lo tomo. Después, los resultados lo dirán”, aseguró en su presentación, y dijo estar “por convencimiento y ganas” en el cuadro celeste.

“Empezar mi carrera en un lugar como Temperley es un desafío hermoso. Mi mujer y mi hija están alineadas conmigo en este proyecto. Ahora toca disfrutar esta nueva posibilidad que me da el fútbol”, señaló Domingo, quien estará acompañado por Juan Ignacio Ayaso, Lucas Rivas, Marcelo Frezzini, Rodrigo Díaz y Cristián Schlezak en el cuerpo técnico.

“Van a encontrar a un cuerpo técnico comprometido, profesional, con convicciones claras. Vamos a trabajar incansablemente para que las cosas funcionen y para que la gente se sienta identificada con el equipo”, concluyó el exfutbolista que jugó 23 partidos en Peñarol entre agosto de 2010 y junio de 2011.

