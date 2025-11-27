Argentina: polémica por apoyo de clubes a Chiqui Tapia con mensajes muy similares entre sí

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
El fútbol argentino atraviesa un momento complicado. Desde el título a Rosario Central en las oficinas de la AFA, hasta fallos arbitrales cuestionables y sanciones a algunos clubes, como Estudiantes de La Plata, por reglamentos que fueron creados el fin de semana.
La decisión “unánime” de proclamar campeón de Liga a Central generó mucha polémica. Estudiantes se plantó y la AFA obligó al club platense a realizar un pasillo a modo de homenaje a los rosarinos. Los jugadores del Pincha lo hicieron, pero de espaldas. A raíz de eso, serán sancionados.
Por si fuera poco, un usuario de X descubrió que el reglamento que detallaba cómo debían realizarse los pasillos que la AFA publicó, fue creado el pasado domingo con fecha de febrero. Con eso se escudaron para sancionar a Estudiantes.
???? ESCÁNDALO ABSOLUTO DE LA AFA ????— Fede Umana (@fmumana95) November 24, 2025
?? Tras la acción de #EDLP ayer en Rosario, la AFA publicó hoy en su web un PDF con una resolución (imagen 1) fechada en febrero 2025, supuestamente.
?? En lo que es un BOCHORNO total, el PDF con la resolución fue CREADO en el día de AYER,… pic.twitter.com/sITl3rL6Nr
Todo esto hizo que la imagen de Claudio Chiqui Tapia, el presidente de la Asociación, quedara más manchada aún de lo que ya estaba para algunos amantes del fútbol argentino. Y en las últimas horas todo aumentó.
En la noche de este miércoles comenzó a circular un mensaje en WhatsApp que, casualmente, luego se vio en las cuentas oficiales de muchos clubes, sobre todo del ascenso.
“Resulta imprescindible adoptar una posición clara y responsable: expresar públicamente nuestro respaldo, reafirmar la legitimidad de la gestión y evidenciar que el fútbol argentino en su conjunto, así como las asociaciones civiles que lo integran, se mantienen unidos y comprometidos con sus autoridades”, indicaba.
Jajajaja pic.twitter.com/XT9VwteIOc— Coti Bravi (@constanzabravi) November 26, 2025
Imposible no sentir vergüenza ajena con la cantidad de comunicados de los clubes apoyando a Chiqui Tapia. Se jactan de que los clubes son de los socios pero no escuchan ni respetan a nadie. Imponen, sancionan, crean reglas. Momento muy triste de nuestro fútbol. pic.twitter.com/72rMMl4bnJ— ???? (@JuannDis) November 27, 2025
Es así como, de a poco, diferentes clubes fueron expresando su apoyo a la gestión de Tapia y de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha del presidente.
Los mensajes eran calcados y el único que se distinguió fue Almirante Brown, que publicó una imagen de su presidente junto a las dos personas mencionadas anteriormente y el texto: “Una foto vale más que mil palabras. Siempre gracias”.
Una foto vale mas que mil palabras.— Club Almirante Brown (@Club_AlteBrown) November 27, 2025
@tapiachiqui @TovigginoPablo @afa Siempre gracias. pic.twitter.com/M3shddrJRv
Los hinchas del fútbol argentino se plantaron e hicieron tendencia: número uno en X el #FueraTapia. Además, parciales de Lanús cantaron en su contra tras el partido de este miércoles que el Granate perdió 1-0 con Tigre.
Mientras la dirigencia manda a poner una bandera agradeciéndole a Tapia, los hinchas de Lanús cantaron “Chiqui Tapia botón”.— SpiderCARP ??????? (@SpiderCarp23) November 27, 2025
Todo futbolero sabe lo que hacen en AFA, por eso están en contra de los comunicados y secadas de nuca de sus propios dirigentes. pic.twitter.com/4KPBugNOCU
