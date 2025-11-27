Contenido creado por Gonzalo De León
Argentina: polémica por apoyo de clubes a Chiqui Tapia con mensajes muy similares entre sí

La AFA habría “obligado” a las instituciones a expresar públicamente su banca al presidente, muy cuestionado en los últimos días.

27.11.2025 08:32

El fútbol argentino atraviesa un momento complicado. Desde el título a Rosario Central en las oficinas de la AFA, hasta fallos arbitrales cuestionables y sanciones a algunos clubes, como Estudiantes de La Plata, por reglamentos que fueron creados el fin de semana.

La decisión “unánime” de proclamar campeón de Liga a Central generó mucha polémica. Estudiantes se plantó y la AFA obligó al club platense a realizar un pasillo a modo de homenaje a los rosarinos. Los jugadores del Pincha lo hicieron, pero de espaldas. A raíz de eso, serán sancionados.

Por si fuera poco, un usuario de X descubrió que el reglamento que detallaba cómo debían realizarse los pasillos que la AFA publicó, fue creado el pasado domingo con fecha de febrero. Con eso se escudaron para sancionar a Estudiantes.

Todo esto hizo que la imagen de Claudio Chiqui Tapia, el presidente de la Asociación, quedara más manchada aún de lo que ya estaba para algunos amantes del fútbol argentino. Y en las últimas horas todo aumentó.

En la noche de este miércoles comenzó a circular un mensaje en WhatsApp que, casualmente, luego se vio en las cuentas oficiales de muchos clubes, sobre todo del ascenso.

Resulta imprescindible adoptar una posición clara y responsable: expresar públicamente nuestro respaldo, reafirmar la legitimidad de la gestión y evidenciar que el fútbol argentino en su conjunto, así como las asociaciones civiles que lo integran, se mantienen unidos y comprometidos con sus autoridades”, indicaba.

Es así como, de a poco, diferentes clubes fueron expresando su apoyo a la gestión de Tapia y de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha del presidente.

Los mensajes eran calcados y el único que se distinguió fue Almirante Brown, que publicó una imagen de su presidente junto a las dos personas mencionadas anteriormente y el texto: “Una foto vale más que mil palabras. Siempre gracias”.

Los hinchas del fútbol argentino se plantaron e hicieron tendencia: número uno en X el #FueraTapia. Además, parciales de Lanús cantaron en su contra tras el partido de este miércoles que el Granate perdió 1-0 con Tigre.

