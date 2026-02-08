Fútbol Internacional

Argentina: insultos de hinchada para jugadores de River y chicana de Tigre tras el 4-1

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

La contundente victoria de Tigre sobre River Plate por 4-1 en el Monumental dejó generó repercusiones y coletazos por parte del público millonario, que sufrió chicanas por parte del elenco ganador.

Los futbolistas del equipo rojiblanco ya perdían 2-0 en 16 minutos y a estar cuatro goles abajo, lo que provocó los reproches de la hinchada. Al ritmo de “jugadores...”, el plantel fue insultado por aquellos que se encontraban presente en el estadio de Núñez.

Luego del triunfo, Tigre chicaneó a River con una recordada frase de Marcelo Gallardo: “Cierren los ojos 30 segundos e imaginen el dolor que sentiríamos si hubiésemos perdido”, escribió el club ganador en sus redes, haciendo referencia a la declaración del entrenador tras ganarle la final de Madrid a Boca por Copa Libertadores.

“Los invito a que me acompañen, viajen conmigo, cierren los ojos 30 segundos e imagínense si nos hubiese tocado perder ese partido”, les dijo Gallardo a los hinchas en aquel entonces.

Cierren los ojos por 30 segundos e imaginen el dolor que sentiríamos si hubiésemos perdido. pic.twitter.com/lYWxpZdqsJ — Club Atlético Tigre (@catigreoficial) February 8, 2026

