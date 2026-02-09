Argentina: Vélez paseó a Boca y Maxi Villa anotó en la derrota de Atlético Tucumán

Fútbol Internacional

Vélez Sarsfield le ganó a Boca Juniors 2-1 como local por la cuarta fecha del Torneo Apertura del fútbol argentino y quedó primero en el grupo A con 10 puntos, cuatro más que su rival de turno, al que le hizo precio con el resultado final. La superioridad fue abrumadora.

Matías Pellegrini, a los 63’ y a los 66’, anotó para el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto. Por el perdedor, que contó con Miguel Merentiel los primeros 61 minutos, Iker Zufiaurre redujo la diferencia a los 91’.

Por el mismo grupo, Gimnasia de Mendoza le ganó 1-0 de local a Instituto con gol de Facundo Lencioni y llegó a seis puntos. El equipo cordobés, penúltimo con apenas una unidad, tuvo a Matías Fonseca ingresando a los 80’.

También por el grupo A, Independiente venció a Platense 1-0 a domicilio con gol de Santiago Montiel a los 64’ y tiene seis puntos. Matías Abaldo jugó los primeros 69 minutos, y Rodrigo Fernández fue suplente. Por el equipo calamar, que está cuarto con siete, Martín Barrios estuvo en el banco de relevos.

En el Interzonal de la fecha, Huracán le ganó a San Lorenzo 1-0 de local con gol del ecuatoriano Jordy Caicedo y quedó octavo en el grupo B con cinco puntos. Facundo Waller jugó todo el partido en el Globo, y Guzmán Corujo y Mathias de Ritis fueron suplentes en el Ciclón, que tiene seis puntos en el A.

Por el grupo B, Atlético Tucumán cayó 2-1 en su visita a Sarmiento de Junín, pese al gol del uruguayo Maximiliano Villa a los 71’. Villa jugó los primeros 71 minutos, y Franco Nicola el primer tiempo en el conjunto perdedor, que marcha penúltimo con dos puntos. El local, que está sexto con seis, tuvo a Renzo Orihuela en el banco de relevos.

