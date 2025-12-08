Argentina: River a la Sudamericana por derrota de Boca. Independiente necesita de Racing

Fútbol Internacional

La eliminación de Boca Juniors a manos de Racing en la semifinal del Torneo Clausura del fútbol argentino terminó de confirmar que River Plate no jugará la próxima Copa Libertadores y tendrá que conformarse con disputar la Copa Sudamericana.

Los millonarios, cuartos en la Tabla Anual, necesitaban, para ir a la fase 2 de la Libertadores 2026, que los xeneizes se quedaran con el título, con lo que hubieran clasificado como campeones del Clausura y liberaban el cupo de la Anual.

Clasificaron a la fase de grupos de la Libertadores Platense (campeón del Apertura), Independiente Rivadavia, Rosario Central (primero de la Anual), Boca Juniors (segundo de la Anual) y Lanús (campeón de la Sudamericana), y el quinto será el campeón del Clausura: Racing, Gimnasia y Esgrima La Plata o Estudiantes.

Argentinos Juniors, tercero de la Anual, será el único equipo argentino en la fase 2, instancia en la que competirá Liverpool, y a la que buscará llegar Juventud de Las Piedras, que irá a la primera fase.

En zona de Copa Sudamericana por la Tabla Anual quedaron River Plate, Racing, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre y Barracas Central, que clasificó gracias a que Lanús ganó la Sudamericana y se metió en la Libertadores, liberando un cupo.

Otro que espera una liberación de un cupo para meterse es Independiente. Lo curioso es que al equipo rojo de Avellaneda solo le sirve que el campeón sea Racing. En ese caso, la Academia iría a la Libertadores e Independiente ocuparía su lugar en la Sudamericana. Si el campeón es alguno de los equipos de La Plata (ninguno terminó en zona de copas), Racing irá a la Sudamericana e Independiente se quedará sin competencia internacional en 2026.

