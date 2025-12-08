Argentina: Racing ganó 1-0 en su visita a Boca Juniors y clasificó a la final del Clausura

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Racing le ganó a Boca Juniors 1-0 en La Bombonera por la primera semifinal del Torneo Clausura del fútbol argentino y se metió en la final, que será frente al ganador del clásico que hoy a las 17 horas disputarán Gimnasia y Esgrima La Plata y Estudiantes.
Tras un primer tiempo equilibrado, con escasas situaciones de gol sobre los dos arcos, el gol se dio a los 75’, cuando el exPeñarol Gabriel Rojas centró con mucho efecto desde la izquierda y Adrián Maravilla Martínez conectó un cabezazo goleador en el corazón del área.
Con la baja por suspensión del uruguayo Gastón Martirena, el equipo dirigido por Gustavo Costas supo mantener el cero en su arco sin pasar grandes zozobras. En el banco de suplentes estuvieron los uruguayos Martín Barrios y Adrián Balboa, que no ingresaron.
Por el conjunto locatario, que cerró la temporada 2026 sin títulos, Edinson Cavani fue suplente y Miguel Merentiel disputó todo el encuentro.
