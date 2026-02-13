Argentina: Matías Abaldo convirtió un golazo en el triunfo de Independiente ante Lanús

Fútbol Internacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Independiente de Avellaneda derrotó 2-0 a Lanús por la quinta fecha del torneo Apertura del fútbol argentino en el estadio Libertadores de América - “Ricardo Enrique Bochini”, donde el uruguayo Matías Abaldo convirtió un golazo.

El atacante, que fue titular y jugó todo el partido como extremo por izquierda, abrió el marcador con una gran jugada a los 57’. Picó al espacio tras un pase largo de Ignacio Malcorra, ganó la posición metiéndolo el cuerpo a su rival, y enganchó para sacar un potente remate cruzado que pegó en el palo y resultó inatajable.

El centrodelantero paraguayo Gabriel Ávalos, con pasado en Peñarol, selló el triunfo de cabeza a los 63’ para el Rojo, que quedó parcialmente tercero con nueve puntos en la zona A y quinto en la tabla Anual, a la espera del resto de los partidos.

Abaldo convirtió su segundo gol en Independiente, en el que llegó a 19 presencias. Fue su primer gol este año en el elenco de Gustavo Quinteros, que colocó al uruguayo Gabriel Fernández para los últimos 15 minutos.

¡QUÉ GOLAZO, POR FAVOR! Marcone recuperó, Malcorra puso la pelota larga y Abaldo remató con una rosca bárbara para el 1-0 de Independiente contra Lanús en el #TorneoApertura.



?? ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/zu8Cr9945Q — SportsCenter (@SC_ESPN) February 14, 2026

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy