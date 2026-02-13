Contenido creado por Ramiro Aranda
Argentina: Matías Abaldo convirtió un golazo en el triunfo de Independiente ante Lanús

El extremo picó al espacio, metió cuerpo para ganar la posición y sacó un remate cruzado que pegó en el palo y resultó inatajable.

13.02.2026 22:48

Lectura: 2'

2026-02-13T22:48:00-03:00
Independiente de Avellaneda derrotó 2-0 a Lanús por la quinta fecha del torneo Apertura del fútbol argentino en el estadio Libertadores de América - “Ricardo Enrique Bochini”, donde el uruguayo Matías Abaldo convirtió un golazo.

El atacante, que fue titular y jugó todo el partido como extremo por izquierda, abrió el marcador con una gran jugada a los 57’. Picó al espacio tras un pase largo de Ignacio Malcorra, ganó la posición metiéndolo el cuerpo a su rival, y enganchó para sacar un potente remate cruzado que pegó en el palo y resultó inatajable.

El centrodelantero paraguayo Gabriel Ávalos, con pasado en Peñarol, selló el triunfo de cabeza a los 63’ para el Rojo, que quedó parcialmente tercero con nueve puntos en la zona A y quinto en la tabla Anual, a la espera del resto de los partidos.

Abaldo convirtió su segundo gol en Independiente, en el que llegó a 19 presencias. Fue su primer gol este año en el elenco de Gustavo Quinteros, que colocó al uruguayo Gabriel Fernández para los últimos 15 minutos.

