Argentina: Gimnasia y Esgrima La Plata y Racing clasificaron. Habrá semifinales clásicas

Fútbol Internacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Los cuartos de final del Torneo Clausura del fútbol argentino se cerraron este lunes con dos partidos que dejaron definidas las semifinales clásicas. Por un lado del cuadro irán Estudiantes de La Plata y Gimnasia y Esgrima La Plata, y por el otro Boca Juniors y Racing Club.

En primer turno, Gimnasia le ganó a Barracas Central 2-0 a domicilio con goles de Manuel Panaro a los 22’ y Franco Torres a los 93’. Juan de Dios Pintado fue titular y sustituido a los 91’, y Enzo Martínez disputó todo el partido en el equipo ganador. Por el perdedor, Jhonatan Candia jugó el segundo tiempo.

A segunda hora, Racing le ganó a Tigre por penales (4-2) tras empatar 0-0 en un partido con situaciones para los dos equipos y expulsados de los dos lados. El ganador metió sus cuatro penales y su arquero, Facundo Cambeses, tapó los remates de Tomás Cardona y Joaquín Laso.

Por el cuadro perdedor, Ramón Arias fue titular y lo echaron a los 95’ del tiempo regular por cortar un contragolpe con una falta de atrás sobre Adrián Maravilla Martínez. Por el ganador, Gastón Martirena fue figura en el complemento pero vio la segunda tarjeta amarilla a los 10’ del alargue por protestar. Siete minutos después expulsaron a su compañero Santiago Sosa.

Además, en el conjunto dirigido por Gustavo Costas entró Adrián Balboa a los 16’ del tiempo suplementario por Duvan Vergara, y fue suplente Martín Barrios.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy