Argentina: Estudiantes venció a Central Córdoba con gol de Palacios y jugará semifinales

Estudiantes de La Plata le ganó a Central Córdoba 1-0 a domicilio por los cuartos de final del Torneo Clausura del fútbol argentino y se metió en semifinales, instancia en la que chocará con el ganador del cruce del lunes entre Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata.

Tras una semana cargada de polémica por las sanciones recibidas para 2026 a raíz del pasillo de espaldas a Rosario Central, el equipo pincharrata se hizo fuerte en Santiago del Estero en el cruce entre los únicos dos equipos que vencieron a Flamengo en la Copa Libertadores 2025.

El único gol de la noche se dio a los 65’, cuando Cristian Medina puso en carrera a Edwin Cetré por izquierda, el colombiano centró al segundo palo y apareció Tiago Palacios. El mediapunta naturalizado uruguayo conectó de primera y batió al arquero Alan Aguerre.

Palacios jugó los primeros 74 minutos en el elenco dirigido por Eduardo Domínguez, que contó con Fernando Muslera. El arquero tuvo poca participación, y en el único remate realmente claro de los locales, efectuado por Lucas Varaldo desde 40 metros, lo salvó el travesaño.

Hoy jugarán Boca Juniors y Argentinos Juniors a las 18:30 horas en La Bombonera por el otro lado del cuadro. El ganador de ese duelo se topará con Racing o Tigre, que cerrarán los cuartos de final el lunes a las 21:30.

