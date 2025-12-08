Fútbol Internacional

Argentina: Estudiantes le ganó a Gimnasia el clásico de La Plata y definirá con Racing

Estudiantes se quedó con el clásico de La Plata tras derrotar 1-0 a Gimnasia como visitante en el estadio del Bosque y clasificó a la final del torneo Clausura argentino, en la que enfrentará a Racing de Avellaneda.

Un gol del uruguayo Tiago Palacios, que la empujó al medio tras el centro de Edwuin Cetré a los 62 minutos, le dio la clasificación al Pincha, luego de una jugada que se inició desde abajo a partir del arco con Fernando Muslera.

PARA VOLVER A VER EL GOL DEL PINCHA: la jugada comenzó con la salida de Muslera y finalizó en el remate de Palacios prácticamente abajo del arco de Gimnasia. Estudiantes se puso 1-0 arriba en el clásico.



?? ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/3DsZsCB1vi — SportsCenter (@SC_ESPN) December 8, 2025

El arquero charrúa fue titular y tuvo una gran actuación. Se mostró seguro y se encargó de cuidar el cero en Estudiantes, que tuvo a Palacios jugando los primeros 62’ (cuando fue sustituido por el exvolante de Nacional Alexis Castro).

Gimnasia, que empujó hasta el final pero no pudo forzar el alargue, tuvo a los uruguayos Enzo Martínez y Juan Pintado jugando todo el partido correspondiente a la segunda semifinal del campeonato.

El equipo dirigido por Eduardo Domínguez enfrentará el próximo sábado 13 de diciembre al de Gustavo Costas, que venció 1-0 a Boca Juniors este sábado en La Bombonera. La final se jugará a las 21:00 horas en el estadio estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

