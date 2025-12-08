Contenido creado por Ramiro Aranda
Fútbol Internacional
A domicilio

Argentina: Estudiantes le ganó a Gimnasia el clásico de La Plata y definirá con Racing

Un gol de Tiago Palacios le dio al Pincha el triunfo ante el Globo como visitante y metió a los de Eduardo Domínguez en la final.

08.12.2025 19:07

Lectura: 2'

2025-12-08T19:07:00-03:00
Compartir en

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Estudiantes se quedó con el clásico de La Plata tras derrotar 1-0 a Gimnasia como visitante en el estadio del Bosque y clasificó a la final del torneo Clausura argentino, en la que enfrentará a Racing de Avellaneda.

Un gol del uruguayo Tiago Palacios, que la empujó al medio tras el centro de Edwuin Cetré a los 62 minutos, le dio la clasificación al Pincha, luego de una jugada que se inició desde abajo a partir del arco con Fernando Muslera.

El arquero charrúa fue titular y tuvo una gran actuación. Se mostró seguro y se encargó de cuidar el cero en Estudiantes, que tuvo a Palacios jugando los primeros 62’ (cuando fue sustituido por el exvolante de Nacional Alexis Castro).

Gimnasia, que empujó hasta el final pero no pudo forzar el alargue, tuvo a los uruguayos Enzo Martínez y Juan Pintado jugando todo el partido correspondiente a la segunda semifinal del campeonato.

El equipo dirigido por Eduardo Domínguez enfrentará el próximo sábado 13 de diciembre al de Gustavo Costas, que venció 1-0 a Boca Juniors este sábado en La Bombonera. La final se jugará a las 21:00 horas en el estadio estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy