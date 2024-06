Fútbol uruguayo

Arezo se mostró deseoso por regresar a Peñarol: “Si no es ahora, en algún momento volveré”

Peñarol se empezó a mover en el mercado para reforzar su plantel de cara al segundo semestre del año. Logró que Leonardo Fernández se quede seis meses más a préstamo y abrochó la contratación de Facundo Batista, pero no se detendrá ahí e irá por varios jugadores más, entre ellos otro delantero.

El nombre que despierta ilusión en los hinchas es el de Matías Arezo, quien fue el goleador carbonero en 2023 y que se destacó en un equipo que nunca terminó de funcionar. Sueñan con su regreso, pero aún tiene contrato con Granada de España, que descendió, por lo que podría haber una negociación.

El formado en River Plate se encuentra en Uruguay de vacaciones y habló del cariño que ha recibido por parte de los aurinegros: “Esa sensación me la han dado desde el día que me fui”. “Desde el club he tenido contactos diarios”, añadió a Último al arco de radio Sport 890.

Con respecto a una posible vuelta, dijo: “Debería haber una negociación de Peñarol. Esto escapa del jugador. Si no es ahora, sé que en algún momento volveré”. Y agregó: “El tiempo que estuve sentí la identificación con el club. Yo tengo una mentalidad de ganar todo lo que juego y el club también piensa así, entonces eso nos llevó a ser tan parecidos”.

“Fue una situación similar a la de Leo [Fernández] Yo sentía la responsabilidad de devolverle al club la confianza que depositó en mí porque yo era un jugador que venía desde Europa sin minutos”, ahondó. “Me entregué al máximo y di todo lo que tenía, pero no se cumplió el objetivo”, indicó.

“Estos seis meses fueron complicados, pero estar acá me dio madurez para poder afrontar este momento”, apuntó, y cerró hablando del Peñarol de 2024: “Lo del partido con Wanderers nos sorprendió a todos, pero es como dice Diego [Aguirre], que no estábamos acostumbrados a ver perder a Peñarol. Pero es un plantel con mucha jerarquía, con jugadores que saben sobrepasar este tipo de situaciones”.

