Árbitro fue suspendido al ser investigado por fingir ser un policía y abusar de prostituta

A finales del pasado mes de enero, fue detenido en Asturias, España, Miguel González, árbitro que normalmente pita en Primera y Segunda División de aquel país, por una denuncia de una mujer de supuesto abuso sexual.

Según medios asturianos, el juez de fútbol se hizo pasar por un agente de policía para mantener relaciones sexuales de forma gratuita con la víctima, que ejerce la prostitución.

Tras prestar declaración, González fue puesto en libertad con cargos y el pasado 1° de febrero pitó el partido entre Granada y Racing de Santander, correspondiente a la segunda categoría de España.

El Comercio informó que la policía encontró uniformes y distintivos de la Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local en su domicilio, pero aún no está claro si se trató de un hecho aislado o de una práctica habitual.

La denunciante es latinoamericana y afirmó que el árbitro la amenazó con denunciar su situación – ilegal – si no accedía a tener relaciones con él.

Si bien el hecho ocurrió hace ya unas dos semanas, se hizo público este lunes y, por ese motivo, la Real Federación España de Fútbol (RFEF) tomó medidas al respecto.

“En base a la normativa interna, y a efectos de aclarar los hechos publicados, se ha procedido a la apertura de un expediente de investigación y, como medida cautelar, el árbitro en cuestión ha sido suspendido de toda actividad con carácter inmediato hasta la resolución del proceso”, indicaron en un comunicado.

El hecho continúa en investigación y podría enfrentarse a un delito de agresión sexual y de coacciones y usurpación de funciones públicas. En este momento está en libertad con una orden de alejamiento de la víctima de 300 metros, informó El Español.

