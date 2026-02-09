Arambarri y su deseo de jugar en Nacional: “Muchos salieron de Defensor y no volvieron”

Fútbol uruguayo

Mauro Arambarri volvió a manifestar su deseo de volver al fútbol uruguayo a mediano plazo para jugar en Nacional y se refirió a aquellos jugadores formados en Defensor Sporting que decidieron no volver al club violeta, del que también salió.

“Sebastián Eguren me llamó cuando estaba en la última fase de recuperación y ni siquiera estaba jugando. Me dijo que, si yo le daba el sí, ellos iban a hacer lo posible para tenerme ahí seis meses y que agarre ritmo”, contó el volante de Getafe, en 100% deporte de Sport 890 AM, acerca del interés que mostró Nacional tiempo atrás.

Y destacó el “gesto”: “Eso fue lo que me llenó el corazón y siempre lo recalco. Fue muy lindo ese gesto. El futuro lo dirá: no depende solo del jugador, sino de la dirigencia y lo que quiere el club en su momento. Veremos. Sin dudas que no le cierro las puertas a Nacional”.

“Es importante llegar en un buen nivel físico e intentar rendir. Esos clubes te exigen muchísimo. Para pasar vergüenza, mejor me voy para Salto, me encierro en el campo y ya está”, expresó.

“No se valora ni se lo tiene mucho en cuenta, pero es muy importante el tener un contacto continuo con el jugador. El jugador se siente importante cuando el club lo llama y sabe que está interesado”, valoró.

Arambarri fue consultado sobre por qué no considera a Defensor como el primer equipo al que volver en Uruguay: “En su momento, hablé de mi experiencia y de lo que me pasó a mí. Dije lo que sentía y lo mantengo. Seguramente habrá pasado lo mismo, o no sé qué habrá pasado. No puedo opinar de lo que les pasó a [Mauricio] Lemos, el Pelado [Cáceres] y Damián [Suárez]. Son muchos jugadores que hemos salido de ahí y varios han tomado la decisión de volver a otro equipo, cada uno con su motivo”.

“Yo sé lo que le he dado al club. Tampoco tengo por qué andar a cada rato saliendo a decir lo que le he dado o lo que he dejado, porque la verdad que no me interesa”, concluyó.

