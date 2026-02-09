Contenido creado por José Luis Calvete
Fútbol uruguayo
Cerrame la uno

Apertura: tendencia visitante en una primera fecha que terminará esta noche en el Tróccoli

Cerro recibirá a Danubio a las 20:00 horas, buscando ser el segundo locatario que sume de a tres. Mirá los goles de la etapa y lo que viene.

09.02.2026 08:08

2026-02-09T08:08:00-03:00
La primera etapa del Torneo Apertura se puso en marcha con el 2-1 de Liverpool sobre Albion en el Franzini el viernes. A continuación, se registró el único empate hasta el momento: 1-1 entre Wanderers y Defensor Sporting.

El sábado, Central Español goleó a Progreso 3-0 a domicilio y a continuación Peñarol le ganó a City Torque 3-1 en el Campeón del Siglo, donde se registró la única victoria locataria del fin de semana.

El domingo hubo tres triunfos a domicilio. Cerro Largo venció a Juventud 1-0 en Las Piedras, Deportivo Maldonado a Racing 4-2 en el Roberto, y Nacional a Boston River 2-1 en Florida.

Cerro y Danubio cerrarán la etapa hoy a las 20:00 horas en el Tróccoli, en un duelo de equipos que no están cómodos en la lucha por la permanencia. Los albicelestes inician con 46 puntos en la tabla de promedios, tres más que los franjeados. Más abajo están Progreso (39), Wanderers (32) y los recién ascendidos.

SEGUNDA FECHA

Viernes 13

Cerro Largo-Wanderers
Estadio Ubilla, 19:00 horas

Liverpool-Defensor Sporting
Parque Viera, 21:30 horas

Sábado 14

Deportivo Maldonado-Progreso
Estadio Domingo Burgueño, 17:00 horas

Nacional-Racing
Gran Parque Central, 20:30 horas

Domingo 15

Danubio-Boston River
Estadio Mincheff de Lazaroff, 17:00 horas

Central Español-Peñarol
Estadio Domingo Burgueño, 20:30 horas

Lunes 16

Albion-Cerro
Estadio Franzini, 19:00 horas

City Torque-Juventud
Estadio Charrúa, 21:30 horas

