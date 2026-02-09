Apertura: tendencia visitante en una primera fecha que terminará esta noche en el Tróccoli

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
La primera etapa del Torneo Apertura se puso en marcha con el 2-1 de Liverpool sobre Albion en el Franzini el viernes. A continuación, se registró el único empate hasta el momento: 1-1 entre Wanderers y Defensor Sporting.
El sábado, Central Español goleó a Progreso 3-0 a domicilio y a continuación Peñarol le ganó a City Torque 3-1 en el Campeón del Siglo, donde se registró la única victoria locataria del fin de semana.
El domingo hubo tres triunfos a domicilio. Cerro Largo venció a Juventud 1-0 en Las Piedras, Deportivo Maldonado a Racing 4-2 en el Roberto, y Nacional a Boston River 2-1 en Florida.
Cerro y Danubio cerrarán la etapa hoy a las 20:00 horas en el Tróccoli, en un duelo de equipos que no están cómodos en la lucha por la permanencia. Los albicelestes inician con 46 puntos en la tabla de promedios, tres más que los franjeados. Más abajo están Progreso (39), Wanderers (32) y los recién ascendidos.
SEGUNDA FECHA
Viernes 13
Cerro Largo-Wanderers
Estadio Ubilla, 19:00 horas
Liverpool-Defensor Sporting
Parque Viera, 21:30 horas
Sábado 14
Deportivo Maldonado-Progreso
Estadio Domingo Burgueño, 17:00 horas
Nacional-Racing
Gran Parque Central, 20:30 horas
Domingo 15
Danubio-Boston River
Estadio Mincheff de Lazaroff, 17:00 horas
Central Español-Peñarol
Estadio Domingo Burgueño, 20:30 horas
Lunes 16
Albion-Cerro
Estadio Franzini, 19:00 horas
City Torque-Juventud
Estadio Charrúa, 21:30 horas
FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]