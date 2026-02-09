Fútbol uruguayo

Apertura: tendencia visitante en una primera fecha que terminará esta noche en el Tróccoli

La primera etapa del Torneo Apertura se puso en marcha con el 2-1 de Liverpool sobre Albion en el Franzini el viernes. A continuación, se registró el único empate hasta el momento: 1-1 entre Wanderers y Defensor Sporting.

El sábado, Central Español goleó a Progreso 3-0 a domicilio y a continuación Peñarol le ganó a City Torque 3-1 en el Campeón del Siglo, donde se registró la única victoria locataria del fin de semana.

El domingo hubo tres triunfos a domicilio. Cerro Largo venció a Juventud 1-0 en Las Piedras, Deportivo Maldonado a Racing 4-2 en el Roberto, y Nacional a Boston River 2-1 en Florida.

Cerro y Danubio cerrarán la etapa hoy a las 20:00 horas en el Tróccoli, en un duelo de equipos que no están cómodos en la lucha por la permanencia. Los albicelestes inician con 46 puntos en la tabla de promedios, tres más que los franjeados. Más abajo están Progreso (39), Wanderers (32) y los recién ascendidos.

SEGUNDA FECHA

Viernes 13

Cerro Largo-Wanderers

Estadio Ubilla, 19:00 horas

Liverpool-Defensor Sporting

Parque Viera, 21:30 horas

Sábado 14

Deportivo Maldonado-Progreso

Estadio Domingo Burgueño, 17:00 horas

Nacional-Racing

Gran Parque Central, 20:30 horas

Domingo 15

Danubio-Boston River

Estadio Mincheff de Lazaroff, 17:00 horas

Central Español-Peñarol

Estadio Domingo Burgueño, 20:30 horas

Lunes 16

Albion-Cerro

Estadio Franzini, 19:00 horas

City Torque-Juventud

Estadio Charrúa, 21:30 horas

