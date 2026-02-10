Apertura: la primera tabla de posiciones y detalles de la fecha 2, que arranca el viernes

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Este lunes se cerró la primera fecha del Torneo Apertura con la victoria 1-0 de Danubio sobre Cerro en el Estadio Luis Tróccoli, lo que confirmó una tendencia de triunfos visitantes.
El triunfo danubiano a domicilio se sumó al de Liverpool 2-1 sobre Albion, el 3-0 de Central Español frente a Progreso, el 1-0 de Cerro Largo contra Juventud, el 4-2 de Deportivo Maldonado ante Racing y el 2-1 de Nacional a Boston River.
De los ocho partidos disputados, seis fueron victorias visitantes, una local (3-1 de Peñarol sobre Montevideo City Torque el sábado) y un empate (1-1 entre Wanderers y Defensor Sporting el viernes).
La segunda fecha comenzará el viernes 13 con dos partidos y se desglosará hasta el lunes 16, con un encuentro.
Segunda fecha
Viernes 13
Cerro Largo-Wanderers
Estadio Ubilla, 19:00 horas
Liverpool-Defensor Sporting
Parque Viera, 21:30 horas
Sábado 14
Deportivo Maldonado-Progreso
Estadio Domingo Burgueño, 17:00 horas
Nacional-Racing
Gran Parque Central, 20:30 horas
Domingo 15
Danubio-Boston River
Estadio Mincheff de Lazaroff, 17:00 horas
Central Español-Peñarol
Estadio Domingo Burgueño, 20:30 horas
Lunes 16
Albion-Cerro
Estadio Franzini, 19:00 horas
Montevideo City Torque-Juventud
Estadio Charrúa, 21:30 horas
