Apertura: la primera tabla de posiciones y detalles de la fecha 2, que arranca el viernes

De los ocho partidos disputados, seis fueron victorias visitantes, una local y un empate. La segunda etapa volverá a ir de viernes a lunes.

10.02.2026 09:06

Lectura: 2'

2026-02-10T09:06:00-03:00
Este lunes se cerró la primera fecha del Torneo Apertura con la victoria 1-0 de Danubio sobre Cerro en el Estadio Luis Tróccoli, lo que confirmó una tendencia de triunfos visitantes.

El triunfo danubiano a domicilio se sumó al de Liverpool 2-1 sobre Albion, el 3-0 de Central Español frente a Progreso, el 1-0 de Cerro Largo contra Juventud, el 4-2 de Deportivo Maldonado ante Racing y el 2-1 de Nacional a Boston River.

De los ocho partidos disputados, seis fueron victorias visitantes, una local (3-1 de Peñarol sobre Montevideo City Torque el sábado) y un empate (1-1 entre Wanderers y Defensor Sporting el viernes).

La segunda fecha comenzará el viernes 13 con dos partidos y se desglosará hasta el lunes 16, con un encuentro.

Segunda fecha

Viernes 13

Cerro Largo-Wanderers
Estadio Ubilla, 19:00 horas

Liverpool-Defensor Sporting
Parque Viera, 21:30 horas

Sábado 14

Deportivo Maldonado-Progreso
Estadio Domingo Burgueño, 17:00 horas

Nacional-Racing
Gran Parque Central, 20:30 horas

Domingo 15

Danubio-Boston River
Estadio Mincheff de Lazaroff, 17:00 horas

Central Español-Peñarol
Estadio Domingo Burgueño, 20:30 horas

Lunes 16

Albion-Cerro
Estadio Franzini, 19:00 horas

Montevideo City Torque-Juventud
Estadio Charrúa, 21:30 horas

