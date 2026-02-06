Apertura: Wanderers y Defensor empataron 1-1 en el Viera, donde el Bohemio fue superior

Montevideo Wanderers y Defensor Sporting empataron 1-1 por la primera fecha del torneo Apertura en el Parque Viera, donde el equipo bohemio se repuso a un gol tempranero y fue superior (transformando a Kevin Dawson en figura). Agustín Buffa le contuvo un penal al paraguayo Brian Montenegro.

El Violeta sorprendió y abrió el marcador a los 2 minutos de juego, cuando Lucas Agazzi desbordó por derecha y colocó un centro para Facundo Castro, quien definió mordido pero ese remate le alcanzó para anotar el 1-0.

Los bohemios respondieron con un cabezazo de Fabricio Formiliano y disparos de Rodrigo Rivero y Alan García. Defensor, por su parte, volvió a llegar mediante remates de Nicolás Wunsch y Mauricio Amaro.

El empate del elenco de Mathías Corujo llegó en el cierre del primer tiempo. A los 41 minutos, Nicolás Olivera colocó un gran pase cruzado para Jonathan Urretaviscaya, que habilitó a Luciano Cosentino, quien tras el centro conectó un cabezazo para el 1-1.

Wanderers, que ya había emparejado el trámite anteriormente, creció tras el gol y generó varias chances más por parte de Rivero y Cosentino.

El elenco de Mathías Corujo hizo méritos para convertir en el amanecer del complemento, aunque su rival tuvo la más clara en un penal que Agustín Buffa le atajó al atacante paraguayo (la incidencia fue cobrada por Esteban Ostojich por una falta del arquero sobre Agazzi).

En el final, Joaquin Zeballos tuvo cuatro chances clarísimas: la primera dio en el palo, la segunda pasó apenas afuera, la tercera fue un disparo que Dawson contuvo muy bien y la cuarta fue un cabezazo que terminó de transformar al arquero violeta en figura.

Wanderers volverá a jugar el próximo viernes ante Cerro Largo a las 19 horas en el Ubilla de Melo, mientras que Defensor lo hará el mismo día más tarde frente a Liverpool a las 21:30 nuevamente en el Viera.