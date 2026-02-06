Contenido creado por Ramiro Aranda
Fútbol uruguayo
Tablas

Apertura: Wanderers y Defensor empataron 1-1 en el Viera, donde el Bohemio fue superior

Facundo Castro adelantó al Violeta en el amanecer del partido, pero Cosentino igualó más tarde. Los bohemios hicieron figura a Dawson.

Lectura: 3'

2026-02-06T23:23:00-03:00
06/02/26 - 21:30 - Alfredo Víctor Viera - Árbitro: Esteban Ostojich
Wanderers
1 - 1
Finalizado
Defensor

Montevideo Wanderers y Defensor Sporting empataron 1-1 por la primera fecha del torneo Apertura en el Parque Viera, donde el equipo bohemio se repuso a un gol tempranero y fue superior (transformando a Kevin Dawson en figura). Agustín Buffa le contuvo un penal al paraguayo Brian Montenegro.

El Violeta sorprendió y abrió el marcador a los 2 minutos de juego, cuando Lucas Agazzi desbordó por derecha y colocó un centro para Facundo Castro, quien definió mordido pero ese remate le alcanzó para anotar el 1-0.

Los bohemios respondieron con un cabezazo de Fabricio Formiliano y disparos de Rodrigo Rivero y Alan García. Defensor, por su parte, volvió a llegar mediante remates de Nicolás Wunsch y Mauricio Amaro.

El empate del elenco de Mathías Corujo llegó en el cierre del primer tiempo. A los 41 minutos, Nicolás Olivera colocó un gran pase cruzado para Jonathan Urretaviscaya, que habilitó a Luciano Cosentino, quien tras el centro conectó un cabezazo para el 1-1.

Wanderers, que ya había emparejado el trámite anteriormente, creció tras el gol y generó varias chances más por parte de Rivero y Cosentino.

El elenco de Mathías Corujo hizo méritos para convertir en el amanecer del complemento, aunque su rival tuvo la más clara en un penal que Agustín Buffa le atajó al atacante paraguayo (la incidencia fue cobrada por Esteban Ostojich por una falta del arquero sobre Agazzi).

En el final, Joaquin Zeballos tuvo cuatro chances clarísimas: la primera dio en el palo, la segunda pasó apenas afuera, la tercera fue un disparo que Dawson contuvo muy bien y la cuarta fue un cabezazo que terminó de transformar al arquero violeta en figura. 

Wanderers volverá a jugar el próximo viernes ante Cerro Largo a las 19 horas en el Ubilla de Melo, mientras que Defensor lo hará el mismo día más tarde frente a Liverpool a las 21:30 nuevamente en el Viera.

Wanderers
1
Agustín Buffa
Amonestado a los 65''
15
Darlin Josué Mencia Hernández
Sustituído a los 78'' por Lisandro Yosemir Bajú
13
Fabricio Orosman Formiliano Duarte
23
Luis Nicolás Olivera Moreira
17
Alan Nicolás García Pereira
80
Jonathan Matías Urretaviscaya
5
Nicolás Fernando Queiroz Martínez
Sustituído a los 78'' por Gonzalo Gastón Freitas Silva
7
Rodrigo Rivero Fernández
Sustituído a los 65'' por Joaquín Zeballos Machado
16
José Alberti Loyarte
Amonestado a los 83'' Sustituído a los 88'' por Lucas Nahuel Furtado Cabrera
28
Luciano Cosentino Ferrando
Goles: 1 Minuto: 41''
11
Jonás Luna
Suplentes:
José Antonio Río Ponzoni
,
Mateo Acosta
,
Ingresó a los 78''
Lisandro Yosemir Bajú
,
Leandro Agustín Zazpe Rodríguez
,
Ingresó a los 88''
Lucas Nahuel Furtado Cabrera
,
Ingresó a los 78''
Gonzalo Gastón Freitas Silva
,
Santiago Leon Guzmán Cravi
,
Juan Ignacio Rodriguez Sevilla
,
Pablo Marcelo Suárez Márquez
,
Ingresó a los 65''
Joaquín Zeballos Machado
D.T.: Mathías Corujo Díaz
Defensor
12
Kevin Emiliano Dawson Blanco
11
Lucas Agazzi Galeano
61
Marco Antonio Saravia Antinori
Sustituído a los 31'' por Francisco Sorondo
15
Axel Emilio Frugone Marotta
20
Mateo Caballero
Sustituído a los 84'' por Santino Bruschi Diaz
8
Alan Facundo Torterolo del Arco
21
Nicolás Andrés Wunsch Tomás
Sustituído a los 53'' por Xavier Biscayzacú Vázquez
6
Mauricio Federico Amaro Viega
Amonestado a los 58'' Sustituído a los 84'' por Erico Cuello Gutierrez
77
Facundo Ismael Castro Souto
Goles: 1 Minuto: 2'' Sustituído a los 53'' por Alexander Nicolás Machado Aycaguer
5
Germán Ramón Barrios Núñez
26
Brian Guillermo Montenegro Benítez
Suplentes:
Lucas Machado Solari
,
Lucas Rodríguez Álvarez
,
Ingresó a los 31''
Francisco Sorondo
,
Ingresó a los 84''
Santino Bruschi Diaz
,
Diego Abella
,
Ingresó a los 53''
Xavier Biscayzacú Vázquez
,
Ingresó a los 84''
Erico Cuello Gutierrez
,
Juan Manuel Jorge Novino
,
Ingresó a los 53''
Alexander Nicolás Machado Aycaguer
,
Juan Pablo Goicochea Del Carpio
D.T.: Román Marcelo Cuello
Incidencias del partido

