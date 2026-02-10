Fútbol uruguayo

Apertura: Se fijó la tercera fecha con novedades y la cuarta con clásico en el GPC

LA Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol dio a conocer la fijación de la tercera y cuarta fecha del torneo Apertura, ambas con varias novedades a tener en cuenta.

La tercera se desenvolverá entre el viernes 20 de febrero y el domingo 22, con la particularidad que Progreso recibirá a Nacional el sábado 21 de febrero a las 20:30 en el Estadio Silvestre Octavio Landoni de Durazno, en lo que marcará su segunda salida al interior.

La etapa iniciará el viernes 20 de febrero cuando se enfrenten Cerro ante Liverpool en el Tróccoli (18:45 horas) y Defensor Sporting frente a Cerro Largo en el Franzini (21:30).

El sábado 21 se disputarán otros tres partidos: Racing ante Danubio en el Roberto (9:45), Boston River frente a Albion en el Campeones Olímpicos (17:00) y Progreso contra Nacional en el Landoni (20:30).

Todo se completará el domingo 22 de febrero con tres partidos más: Wanderers frente a Montevideo City Torque en el Parque Viera (9:45), Juventud con Central Español en Parque Artigas (17:00) y Peñarol ante Deportivo Maldonado en el Estadio Campeón del Siglo (20:30).

La cuarta

La cuarta etapa irá entre el jueves 26 de febrero y el lunes 2 de marzo, con la particularidad que domingo 1 de marzo se jugará el clásico entre Nacional y Peñarol en el gran Parque Central a las 19:30 horas solo con público local.

De esta forma la fijación de la fecha tiene a Montevideo City Torque ante Defensor Sporting en el Charrúa el jueves 26 de febrero a las 20 horas.

El viernes 27 chocarán Cerro ante Boston River en el Tróccoli (20:00), mientras que el sábado 28 habrá tres partidos: Albion frente a Racing en el Frazini (9:45); Danubio ante Progreso en Jardines del Hipódromo (17:00) y Deportivo Maldonado con Juventud en el Domingo Burgueño (20:00).

El domingo 1º de marzo jugarán: Liverpool con Cerro Largo en el Viera (9:45), así cómo Nacional ante Peñarol en el Gran Parque Central (19:30 horas). El lunes 2 concluirá la etapa con Central Español ante Wanderers en el Parque Palermo (20:00)

