Apertura: Nacional debutó con un ajustado triunfo 2-1 sobre Boston River en Florida

Nacional le ganó a Boston River 2-1 por la primera fecha del Torneo Apertura en el estadio Campeones Olímpicos de Florida, donde no convenció desde el funcionamiento, pese al repunte del primer tiempo, y tuvo el mérito de sumar de a tres pese a no jugar bien.

El partido arrancó con el equipo de Israel Damonte intentando sorprender, pese a que no apostó a la tenencia ni a posicionarse constantemente en campo rival. Con el manejo de Agustín Amado en el mediocampo y la velocidad de sus extremos le alcanzó para marcar dos tempraneros goles que fueron bien anulados por milimétricas posiciones adelantadas.

A los 2’ llegó Juan Acosta a fondo, Franco Pérez definió y la pelota se metió, pero el asistente Franco Mieres acertó al dejar seguir y levantar la bandera luego por fino offside de Acosta. Cinco minutos después volvió a acertar cuando anuló un gol de Francisco Bonfiglio, otra vez por un fuera de juego mínimo. A esa altura dejaba dudas el fondo tricolor.

Nacional tuvo más tenencia pero con escasa precisión en los metros finales. Apenas logró involucrar a Maxi Gómez en situaciones ofensivas y volvió a sufrir a los 23’, cuando Sebastián Coates perdió el balón en salida, robó Leandro Suhr y definió Facundo Muñoa en dos tiempos. El primer remate lo tapó Luis Mejía y el segundo pegó en el vertical.

En la última jugada del primer tiempo avisó Nacional, pero Juan Cruz de los Santos llegó a definir exigido y atajó Bruno Antúnez, que tuvo escasa participación en el primer tiempo. El arquero rojiverde intervino en esa salida para achicar, y antes tapó un disparo de Luciano Boggio que rompió la monotonía ofensiva de un equipo sin juego colectivo.

Segundo tiempo: los cambios cambiaron

El panorama tricolor cambió en el complemento. Jadson Viera movió fichas con los ingresos de Rodrigo Martínez y Maxi Silvera por De los Santos y Baltasar Barcia, y al minuto ya anotó un gol de cabeza Silvera, aunque fue anulado por finísimo offside de Tomás Verón Lupi antes de lanzar el centro. En los instantes posteriores ya se vio al Bolso mejor plantado.

Boston River no repitió la intensidad del primer tiempo, Nacional tomó las riendas del partido y a los 61’ abrió el tanteador. Christian Oliva centró desde la izquierda y Maxi Gómez le venció las manos a Antúnez con un cabezazo. Si bien el asistente Mieres le erró por unos cuantos centímetros al marcar fuera de juego, a instancias del VAR se validó la conquista.

A partir de la desventaja, Israel Damonte ordenó tres cambios con los ingresos de Gastón Ramírez, Gonzalo Reyna y Alexander González, que estuvo a punto de empatar a los 77’. El 9 llegó a conectar exigido, en el área chica, un centro bajo de Juan Acosta desde la derecha, pero Mejía ahogó el grito con la mejor atajada de la fecha.

El panameño nada pudo hacer a los 81’, cuando Gastón Ramírez hizo justicia con el trámite. El fraybentino ganó de arriba tras un tiro de esquina ejecutado por Muñoa y la pelota se le metió por abajo al arquero, que se vio sorprendido.

No pudo saborear el empate Boston River, porque cuatro minutos después volvió a adelantarse Nacional en el tanteador con otra asistencia de Oliva. El mediocampista levantó un centro desde la izquierda, Maxi Gómez dejó pasar la pelota y por el segundo palo apareció muy suelto Verón Lupi para sellar el triunfo con un potente derechazo cruzado.

Tuvo resto para ir por más el elenco de Damonte, pero al de Jadson Viera volvió a salvarlo Mejía en el tiempo adicional, otra vez ante un intento de Alexander González.