Fútbol uruguayo

Apertura: Nacional, con cambios, recibirá a Racing este sábado en el Gran Parque Central

Nacional enfrentará a Racing este sábado desde las 20:30 horas en el Gran Parque Central, cotejo válido por la segunda fecha del torneo Apertura y con el objetivo de mantener la senda victoriosa.

Los albos debutaron con victoria por 2-1 ante Boston River (Maximiliano Gómez y Tomás Verón Lupi), consiguiendo tres puntos en un duelo muy trabajoso en Florida.

Con respecto a ese partido, Jadson Viera no podrá contar con Juan Cruz de los Santos, desgarrado, mientras que Nicolás López con una dolencia lumbar volverá a ser preservado.

Esto llevó a que el DT probara varias opciones en la semana, incluso alternando en los tácticos con los juveniles Agustín Dos Santos y Rodrigo Martínez como opciones para ir de arranque. Maximiliano Silvera se metió en la ofensiva.

De esta forma el once probable es con: Luis Mejía, Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán y Federico Bais; Christian Oliva y Agustín Dos Santos, Rodrigo Martínez, Tomás Verón Lupi, Maximiliano Silvera y Maximiliano Gómez.

Gonzalo Carneiro volverá a estar a la orden como opción de recambio, mientras que Agustín Rogel y Camilo Cándido, los últimos en integrarse al plantel, tendrán una semana más de puesta a punto y no serán convocados.

Racing llega a este partido tras caer 4-2 con Deportivo Maldonado en el Osvaldo Roberto, duelo donde mostró varios problemas defensivos.

Los dirigidos por Cristian Chambian realizarán algunos cambios pensando en un choque que puede ser bisagra en el alza en su rendimiento.

El duelo será arbitrado por Javier Feres, acompañado desde las bandas por Héctor Bergaló, Matías Rodríguez. El cuarto será Federico Arman y en el VAR actuarán Jonhatan Fuentes y Richard Trinidad.

