Apertura: Liverpool derrotó 2-1 a Albion en el primer partido del torneo en el Franzini

Liverpool derrotó 2-1 a Albion por la primera fecha del torneo Apertura en el estadio Luis Franzini, donde se abrió el Campeonato Uruguayo de Primera División.



El Pionero fue superior en el inicio, tuvo la pelota y se posicionó en campo rival. Sin embargo, no logró transformar ese dominio en situaciones claras y lo pagó caro más tarde.

Los negriazules, que hasta entonces no habían generado chances, abrieron el marcador a los 28 minutos por intermedio de Facundo Barceló. Tras un buen pase largo de Ezequiel Olivera, Diego Romero llegó hasta el fondo y levantó el centro para el atacante, que definió dentro del área chica.

Liverpool aumentó la cuenta a los 39’ con un golazo del propio Romero. El lateral izquierdo recibió la pelota en tres cuartos de cancha y, tras una corrida de aproximadamente 60 metros en la que dejó por el camino a un jugador rival con una gambeta larga, convirtió el 2-0 ante la mala salida de Sebastián Jaume.

En el segundo tiempo los negriazules -dirigidos por Gonzalo Maulella esta noche debido a la ausencia del inhabilitado Camilo Speranza- mostraron su extenso plantel y colocaron a los argentinos Ramiro Degregorio y Nicolás Garayalde (por Lucas Acosta y Federico Martínez), y a los uruguayos Diego Zabala, Ruben Bentancourt y Kevin Lewis (en lugares de Barceló, Renzo Machado y Martín Rabuñal).

Álvaro López, que entró en el complemento, descontó a los 78 minutos con un golazo. El centrodelantero dejó por el camino a un defensor con un control, luego superó a otro rival y -tras quedar mano a mano- definió muy bien posteriormente.

Liverpool volverá a jugar el próximo viernes ante Defensor Sporting a las 21:30 en el Parque Viera, mientras que Albion enfrentará a Cerro el lunes siguiente (16 de febrero) a las 19 en el Franzini por la segunda fecha.