Fútbol uruguayo
Noche de golazos

Apertura: Liverpool derrotó 2-1 a Albion en el primer partido del torneo en el Franzini

Un gol de Barceló y un golazo de Romero (que asistió en el primero), anotaron para el Negriazul en el primer tiempo. López descontó.

2026-02-06T20:54:00-03:00
06/02/26 - 19:00 - Estadio Luis Franzini - Árbitro: Santiago Motta
Albion
1 - 2
Finalizado
Liverpool

Liverpool derrotó 2-1 a Albion por la primera fecha del torneo Apertura en el estadio Luis Franzini, donde se abrió el Campeonato Uruguayo de Primera División.

El Pionero fue superior en el inicio, tuvo la pelota y se posicionó en campo rival. Sin embargo, no logró transformar ese dominio en situaciones claras y lo pagó caro más tarde.

Los negriazules, que hasta entonces no habían generado chances, abrieron el marcador a los 28 minutos por intermedio de Facundo Barceló. Tras un buen pase largo de Ezequiel Olivera, Diego Romero llegó hasta el fondo y levantó el centro para el atacante, que definió dentro del área chica.

Liverpool aumentó la cuenta a los 39’ con un golazo del propio Romero. El lateral izquierdo recibió la pelota en tres cuartos de cancha y, tras una corrida de aproximadamente 60 metros en la que dejó por el camino a un jugador rival con una gambeta larga, convirtió el 2-0 ante la mala salida de Sebastián Jaume.

En el segundo tiempo los negriazules -dirigidos por Gonzalo Maulella esta noche debido a la ausencia del inhabilitado Camilo Speranza- mostraron su extenso plantel y colocaron a los argentinos Ramiro Degregorio y Nicolás Garayalde (por Lucas Acosta y Federico Martínez), y a los uruguayos Diego Zabala, Ruben Bentancourt y Kevin Lewis (en lugares de Barceló, Renzo Machado y Martín Rabuñal). 

Álvaro López, que entró en el complemento, descontó a los 78 minutos con un golazo. El centrodelantero dejó por el camino a un defensor con un control, luego superó a otro rival y -tras quedar mano a mano- definió muy bien posteriormente.

Liverpool volverá a jugar el próximo viernes ante Defensor Sporting a las 21:30 en el Parque Viera, mientras que Albion enfrentará a Cerro el lunes siguiente (16 de febrero) a las 19 en el Franzini por la segunda fecha.

Albion
1
Sebastian Jaume
34
Pablo Agustín Pereira Castelnoble
Amonestado a los 83''
24
Ezequiel Burdin Márquez
27
José Ignacio Álvarez Medero
Sustituído a los 76'' por Leonardo Javier Pais Corbo
17
Matías De Los Santos De Los Santos
5
Francisco Ginella Dabezies
Amonestado a los 60'' Sustituído a los 76'' por Briam Eduardo Acosta Arellano
21
Lucas Rodríguez Trezza
Sustituído a los 76'' por Pablo Matías González Maciel
6
Tomás Facundo Moschión
Amonestado a los 82''
11
Hernán Darío Toledo
Amonestado a los 22'' Sustituído a los 62'' por Federico Puente Arap
32
Tobías Nahuel Figueroa
Amonestado a los 61'' Sustituído a los 76'' por Álvaro López
10
Carlos Javier Airala
Amonestado a los 72''
Suplentes:
Danilo Emanuel Lerda
,
Francisco Mario Couture Arraga
,
Pablo Martín Lacoste Icardi
,
Andrés Sebastían Romero Fernández
,
Ingresó a los 62''
Federico Puente Arap
,
Ingresó a los 76''
Pablo Matías González Maciel
,
Ingresó a los 76''
Briam Eduardo Acosta Arellano
,
Ingresó a los 76''
Leonardo Javier Pais Corbo
,
Ricardo Nahuel Roldan Pinela
,
Ingresó a los 76'' Goles: 1 Minuto: 78''
Álvaro López
D.T.: Federico Nieves
Liverpool
25
Martín Nicolás Campaña Delgado
15
Santiago Laquidain
4
Facundo Perdomo Marmol
3
Santiago Strasorier
27
Diego Romero
Goles: 1 Minuto: 37''
20
Martín Ernesto Rabuñal Rey
Sustituído a los 91'' por Kevin Mathías Lewis Rodríguez
16
Lucas Acosta
Sustituído a los 60'' por Nicolás Garayalde
29
Ezequiel Olivera Reymundo
9
Renzo Neri Machado Pertusso
Sustituído a los 75'' por Rubén Daniel Bentancourt Morales
31
Facundo Barceló Viera
Goles: 1 Minuto: 29'' Sustituído a los 75'' por Diego Martín Zabala Morales
7
Federico Andrés Martínez Berroa
Sustituído a los 60'' por Ramiro Matías Degregorio
Suplentes:
Mathías Nicolás Bernatene Carle
,
Agustín Cayetano Arbelo
,
Jorge Gabriel Castillo Arcos
,
Ingresó a los 91''
Kevin Mathías Lewis Rodríguez
,
Ingresó a los 60''
Nicolás Garayalde
,
Ingresó a los 75''
Diego Martín Zabala Morales
,
Matías Mir García
,
Felipe Barrenechea Acuña
,
Ingresó a los 60''
Ramiro Matías Degregorio
,
Ingresó a los 75''
Rubén Daniel Bentancourt Morales
D.T.: Camilo Speranza Borde
Incidencias del partido

