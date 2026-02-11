Apertura: Javier Feres arbitrará Nacional-Racing y Leodán González, Central-Peñarol

Fútbol uruguayo

La ley y el orden

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El Colegio de Árbitros dio a conocer este miércoles las designaciones de jueces para la segunda fecha del Torneo Apertura, que comenzará este viernes 13 y se desglosará hasta el lunes 16, inclusive.

Leandro Lasso pitará en Cerro Largo-Wanderers, que abrirá la etapa, y Gustavo Tejera estará presente en el Parque Alfredo Víctor Viera para el duelo que protagonizarán el mismo día Liverpool y Defensor Sporting.

El sábado Javier Burgos hará Deportivo Maldonado-Progreso y Javier Feres Nacional-Racing en el Gran Parque Central, con Jonhatan Fuentes al frente del VAR.

Danubio-Boston River el domingo estará a cargo de Esteban Guerra, y Leodán González irá hasta Maldonado para hacer Central Español-Peñarol, que contará en el VAR con Yimmy Álvarez.

La fecha se cierra el lunes con Albion-Cerro, con Esteban Ostojich como árbitro principal, y Montevideo City Torque-Juventud con Andrés Matonte.

Fecha 2

Viernes 13

Cerro Largo-Wanderers

Estadio Ubilla, 19.00 horas

Árbitros: Leandro Lasso, Mathías Muniz, Carlos Roca y Elías Lorenzo

VAR: Diego Riveiro y Santiago Fernández

Liverpool-Defensor Sporting

Parque Viera, 21:30 horas

Árbitros: Gustavo Tejera, Andrés Nievas, Amador de Prado y Anahí Fernández

VAR: Antonio García y Javier Irazoqui

Sábado 14

Deportivo Maldonado-Progreso

Estadio Domingo Burgueño Miguel, 17:00 horas

Árbitros: Javier Burgos, Carlos Barreiro, Marcelo Alonso y Federico Rio

VAR: Diego Dunajec y Christian Ferreyra

Nacional-Racing

Gran Parque Central, 20:30 horas

Árbitros: Javier Feres, Héctor Bergaló, Matías Rodríguez y Federico Arman

VAR: Jonhatan Fuentes y Richard Trinidad

Domingo 15

Danubio-Boston River

Jardines del Hipódromo, 17:00 horas

Árbitros: Esteban Guerra, Nicolás Tarán, Sebastián Silvera y Felipe Vikonis

VAR: Andrés Cunha y Daniel Fedorczuk

Central Español-Peñarol

Estadio Domingo Burgueño Miguel, 20:30 horas

Árbitros: Leodán González, Pablo Llarena, Ernesto Hartwig y Kevin Fontes

VAR: Yimmy Álvarez y Daniel Rodríguez

Lunes 16

Albion-Cerro

Estadio Luis Franzini, 19:00 horas

Árbitros: Esteban Ostojich, Martín Soppi Heber Godoy y Andrés Martínez

VAR: Christian Ferreyra y Diego Dunajec

Montevideo City Torque-Juventud

Estadio Charrúa, 21:30 horas

Árbitros: Andrés Matonte, Horacio Ferreiro, Daiana Fernández y Juan Cianni

VAR: Daniel Rodríguez y Santiago Fernández

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy