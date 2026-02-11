Apertura: Javier Feres arbitrará Nacional-Racing y Leodán González, Central-Peñarol

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
El Colegio de Árbitros dio a conocer este miércoles las designaciones de jueces para la segunda fecha del Torneo Apertura, que comenzará este viernes 13 y se desglosará hasta el lunes 16, inclusive.
Leandro Lasso pitará en Cerro Largo-Wanderers, que abrirá la etapa, y Gustavo Tejera estará presente en el Parque Alfredo Víctor Viera para el duelo que protagonizarán el mismo día Liverpool y Defensor Sporting.
El sábado Javier Burgos hará Deportivo Maldonado-Progreso y Javier Feres Nacional-Racing en el Gran Parque Central, con Jonhatan Fuentes al frente del VAR.
Danubio-Boston River el domingo estará a cargo de Esteban Guerra, y Leodán González irá hasta Maldonado para hacer Central Español-Peñarol, que contará en el VAR con Yimmy Álvarez.
La fecha se cierra el lunes con Albion-Cerro, con Esteban Ostojich como árbitro principal, y Montevideo City Torque-Juventud con Andrés Matonte.
Fecha 2
Viernes 13
Cerro Largo-Wanderers
Estadio Ubilla, 19.00 horas
Árbitros: Leandro Lasso, Mathías Muniz, Carlos Roca y Elías Lorenzo
VAR: Diego Riveiro y Santiago Fernández
Liverpool-Defensor
Sporting
Parque Viera, 21:30 horas
Árbitros: Gustavo Tejera, Andrés Nievas, Amador de Prado y Anahí Fernández
VAR: Antonio García y Javier Irazoqui
Sábado 14
Deportivo
Maldonado-Progreso
Estadio Domingo Burgueño Miguel, 17:00 horas
Árbitros: Javier Burgos, Carlos Barreiro, Marcelo Alonso y Federico Rio
VAR: Diego Dunajec y Christian Ferreyra
Nacional-Racing
Gran Parque Central, 20:30 horas
Árbitros: Javier Feres, Héctor Bergaló, Matías Rodríguez y Federico Arman
VAR: Jonhatan Fuentes y Richard Trinidad
Domingo 15
Danubio-Boston
River
Jardines del Hipódromo, 17:00 horas
Árbitros: Esteban Guerra, Nicolás Tarán, Sebastián Silvera y Felipe Vikonis
VAR: Andrés Cunha y Daniel Fedorczuk
Central
Español-Peñarol
Estadio Domingo Burgueño Miguel, 20:30 horas
Árbitros: Leodán González, Pablo Llarena, Ernesto Hartwig y Kevin Fontes
VAR: Yimmy Álvarez y Daniel Rodríguez
Lunes 16
Albion-Cerro
Estadio Luis Franzini, 19:00 horas
Árbitros: Esteban Ostojich, Martín Soppi Heber Godoy y Andrés Martínez
VAR: Christian Ferreyra y Diego Dunajec
Montevideo
City Torque-Juventud
Estadio Charrúa, 21:30 horas
Árbitros: Andrés Matonte, Horacio Ferreiro, Daiana Fernández y Juan Cianni
VAR: Daniel Rodríguez y Santiago Fernández
FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]