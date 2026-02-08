Contenido creado por José Luis Calvete
Fútbol uruguayo
Tarde a rayas

Apertura: Deportivo Maldonado le está ganando a Racing 2-1 en el Parque Roberto

En su vuelta a Primera División, el equipo fernandino busca empezar sumando en Sayago. Matías Espíndola y Renato César anotaron temprano.

2026-02-08T17:00:00-03:00
08/02/26 - 17:00 - Osvaldo Roberto - Árbitro: Gustavo Tejera
Racing
1 - 2
Jugando
Deportivo Maldonado

Tras un inicio en el que el equipo local se posicionó en campo rival y pareció imponer condiciones, fueron los fernandinos quienes se adelantaron en el tanteador y por partida doble, con dos tempraneras conquistas.

A los 9’, luego de una jugada que empezó por la derecha, Matías Espíndola abrió la cuenta con un derechazo rasante y esquinado desde afuera del área. Tres minutos más tarde, Renato César cabeceó a la red después de un desborde de Christian Tabó por la izquierda.

Los locales, que tuvieron más la pelota, redujeron la diferencia a los 25’. Esteban da Silva remató, la pelota pegó en un defensor y derivó en Thiago Espinosa, quien conectó un zurdazo defectuoso que Sebastián da Silva corrigió arrojándose al piso por el segundo palo.

Racing
1
Facundo Machado Campos
14
Gonzalo Erik De Los Santos Olivera
17
Robinson Martin Ferreira Garcia
6
Thiago Nahuel Espinosa Dovat
13
Felipe Martín Álvarez
24
Juan Antonio Pérez Paterna
16
Esteban Da Silva
8
Felipe Cairus Arabeity
5
Juan Bosca
77
Bautista Tomatis
Sustituído a los 45'' por Tomás José Habib
26
Jesus Sebastián Da Silva Mattos
Goles: 1 Minuto: 24'' Amonestado a los 3''
Suplentes:
Federico Varese
,
Facundo González Muslera
,
Germán Peralta Domínguez
,
Diego Roman Cheuquepal
,
Federico Suárez
,
Axel Atum
,
Rodrigo Dudok Rivero
,
Álex Bacilio Vázquez Álvez
,
Ingresó a los 45''
Tomás José Habib
,
Thiago Fernández
D.T.: Cristian Rodolfo Chambian
Deportivo Maldonado
25
Diego Alexandre Segovia Hernández
20
Sebastian Tormo
19
Facundo Tealde Sassano
3
Jorge Hernán Menosse Acosta
4
Juan Martín Ginzo
28
Santiago Cartagena Albistur
16
Renato César Pérez
Goles: 1 Minuto: 12'' Amonestado a los 34''
8
David Maximiliano González
21
Matías Espíndola
Goles: 1 Minuto: 8''
10
Maximiliano Noble
Amonestado a los 52'' Sustituído a los 59'' por Sebastian Gonzalez Mozzo
14
Christian Alejandro Tabó Hornos
Suplentes:
Adriano Freitas dos Santos
,
Franco Marino
,
Juan Martín Pirota
,
Hernán Petryk
,
Joaquín Fernández Pertusso
,
Guillermo López Matturo
,
Ingresó a los 59''
Sebastian Gonzalez Mozzo
,
Carlos Adrián Vila Núñez
,
Thiago Correa
,
Emiliano Gastón Mozzone Sueiro
D.T.: Gabriel Di Noia
Incidencias del partido

