Apertura: Deportivo Maldonado le está ganando a Racing 2-1 en el Parque Roberto

Tras un inicio en el que el equipo local se posicionó en campo rival y pareció imponer condiciones, fueron los fernandinos quienes se adelantaron en el tanteador y por partida doble, con dos tempraneras conquistas.
A los 9’, luego de una jugada que empezó por la derecha, Matías Espíndola abrió la cuenta con un derechazo rasante y esquinado desde afuera del área. Tres minutos más tarde, Renato César cabeceó a la red después de un desborde de Christian Tabó por la izquierda.
Los locales, que tuvieron más la pelota, redujeron la diferencia a los 25’. Esteban da Silva remató, la pelota pegó en un defensor y derivó en Thiago Espinosa, quien conectó un zurdazo defectuoso que Sebastián da Silva corrigió arrojándose al piso por el segundo palo.
