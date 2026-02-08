Contenido creado por Ramiro Aranda
Fútbol uruguayo
A domicilio

Apertura: Cerro Largo derrotó 1-0 a Juventud en el Parque Artigas de Las Piedras

Con un gol de Tiziano Correa, los arachanes se impusieron a los pedrenses como visitantes por la primera fecha del torneo.

Lectura: 3'

2026-02-08T11:38:00-03:00
Compartir en

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
08/02/26 - 09:45 - Parque José Gervasio Artiga - Árbitro: Augusto Olmos
Juventud
0 - 1
Finalizado
Cerro Largo

Cerro Largo derrotó 1-0 a Juventud por la primera fecha del torneo Apertura en el Parque Artigas de Las Piedras con un gol de Tiziano Correa en el primer tiempo.

La primera situación se generó tras un error del arquero arachán Juan Moreno, quien dejó corta la pelota en salida; sin embargo, Fernando Mimbacas demoró en definir y el colombiano evitó el gol de Juventud, que tuvo el debut de Martín Cáceres en su vuelta al fútbol uruguayo.

Tiziano Correa abrió el marcador para la visita cuando transcurrían 25 minutos mediante un gran cabezazo cruzado tras un centro de Bruno Hernández desde la izquierda.

Tras el gol recibido, los pedrenses generaron desequilibrio con Pablo Lago, a quien Moreno le contuvo un remate. Luego, el golero volvió a negarle el gol a Fernando Mimbacas tras un intento de cabeza.

En el complemento, Tiziano Correa malogró la chance más clara de Cerro Largo con un remate por encima del horizontal, y la de Juventud fue un remate de Gonzalo Gómez que Moreno desvió con una gran atajada sobre el final.

El Arachán volverá a jugar el próximo viernes contra Wanderers a las 19 en el Ubilla de Melo, mientras que el Pedrense jugará el siguiente lunes (16 de febrero) ante City Torque a las 21:30 en el Charrúa.

Juventud
1
Carlos Sebastián Sosa Silva
4
José Martín Cáceres Silva
16
Renzo Facundo Rabino Albín
3
Axel Ezequiel Prado Sire
18
Mauricio Rodriguez
Sustituído a los 70'' por Leonel Roldán
37
Ramiro Miguel Peralta
Sustituído a los 58'' por Bruno Joaquín Larregui López
22
Rodrigo Sebastián Chagas Díaz
8
Mateo Agustín Izaguirre Lalindre
Amonestado a los 5''
11
Pablo Sebastián Lago Albano
Amonestado a los 47'' Sustituído a los 83'' por Gonzalo Gomez
80
Fernando Mimbacas
Sustituído a los 58'' por Agustín Nicolas Alaniz Sani
15
Alejo Cruz Techera
Suplentes:
Nicolás Facundo Ruotola Machado
,
Ingresó a los 70''
Leonel Roldán
,
Franco Risso
,
Lucas Agustín Pérez Álvarez
,
Ignacio Alejandro Mujica Fernández
,
Ingresó a los 83''
Gonzalo Gomez
,
Ingresó a los 58''
Bruno Joaquín Larregui López
,
Ingresó a los 58''
Agustín Nicolas Alaniz Sani
,
Juan Martín Boselli Duque
,
Sebastián Guerrero Martínez
D.T.: Sebastián Ariel Méndez Pardiñas
Cerro Largo
24
Juan Esteban Moreno Córdoba
14
Lucas Leonel Correa Sebben
Amonestado a los 56''
6
Mateo Monserrat
Amonestado a los 36'' Sustituído a los 61'' por Santiago Franca Ascarate
3
Jhonatan Alexis Piegas Núñez
Sustituído a los 24'' por Nicolás Ramos Invernizzi
4
Fernando Esekiel Souza Píriz
25
Emiliano Nicolás Jourdan Bellion
Amonestado a los 77''
17
Alexander Nahuel Hernandez Dominguez
30
Bruno Joaquín Hernández Álvarez
Amonestado a los 20'' Sustituído a los 61'' por Maximiliano Nahuel Añasco Dornells
15
Alberto Sebastián Assís Silva
9
Tiziano Correa Reyes
Goles: 1 Minuto: 25'' Amonestado a los 85''
19
Federico Julián Sellecchia
Sustituído a los 71'' por Mario Valentín García Fernández
Suplentes:
Pedro Bernardo González Ojeda
,
Ingresó a los 61''
Santiago Franca Ascarate
,
Ingresó a los 24'' Amonestado a los 34''
Nicolás Ramos Invernizzi
,
Facundo Alvez Gonzalez
,
Julian Pou
,
Ingresó a los 61''
Maximiliano Nahuel Añasco Dornells
,
Ingresó a los 71''
Mario Valentín García Fernández
,
Ingresó a los 45''
Gabriel Chocobar
,
Gustavo Daniel Viera Moreira
,
Diego Daguerre Irazábal
D.T.: Luis Danielo Nuñez Maciel
Incidencias del partido

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy