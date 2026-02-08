Apertura: Cerro Largo derrotó 1-0 a Juventud en el Parque Artigas de Las Piedras

Cerro Largo derrotó 1-0 a Juventud por la primera fecha del torneo Apertura en el Parque Artigas de Las Piedras con un gol de Tiziano Correa en el primer tiempo.

La primera situación se generó tras un error del arquero arachán Juan Moreno, quien dejó corta la pelota en salida; sin embargo, Fernando Mimbacas demoró en definir y el colombiano evitó el gol de Juventud, que tuvo el debut de Martín Cáceres en su vuelta al fútbol uruguayo.

Tiziano Correa abrió el marcador para la visita cuando transcurrían 25 minutos mediante un gran cabezazo cruzado tras un centro de Bruno Hernández desde la izquierda.

Tras el gol recibido, los pedrenses generaron desequilibrio con Pablo Lago, a quien Moreno le contuvo un remate. Luego, el golero volvió a negarle el gol a Fernando Mimbacas tras un intento de cabeza.

En el complemento, Tiziano Correa malogró la chance más clara de Cerro Largo con un remate por encima del horizontal, y la de Juventud fue un remate de Gonzalo Gómez que Moreno desvió con una gran atajada sobre el final.

El Arachán volverá a jugar el próximo viernes contra Wanderers a las 19 en el Ubilla de Melo, mientras que el Pedrense jugará el siguiente lunes (16 de febrero) ante City Torque a las 21:30 en el Charrúa.