Apertura: Central Español superó desde el inicio a Progreso y lo goleó 3-0 en el Paladino

Central Español dominó desde el inicio y goleó 3-0 a Progreso en el Parque Abraham Paladino por la primera fecha del Torneo Apertura. El Gaucho del Pantanoso había iniciado dulce su año al conquistar la Copa de la Liga AUF, pero el Palermitano salió con las ganas de volver a jugar en Primera División tras casi 13 años y lo dejó en claro.

Nada más iniciado el partido, al minuto de juego, el árbitro del partido, Hernán Heras, sancionó penal para Central Español por una mano dentro del área. El VAR ratificó la decisión y Raúl Tarragona, quien provocó la infracción, cambió el tiro por gol.

El conjunto visitante se plantó mejor en la cancha en los primeros minutos y a los 12’ tuvo otra ocasión con un cabezazo de Marcos Montiel que tapó Andrés Mehring. Hasta que, a los 17’, el volante remató al aparecer sin marca por el segundo palo y venció al arquero para poner el 2-0.

El Gaucho reaccionó tras encontrarse en mayor desventaja y tuvo a los 23’ su primera situación de peligro con un cabezazo que rechazó al tiro de esquina, por encima del travesaño, el golero brasileño Rodolfo Alves. Pero más tarde, el Palermitano volvió a estar cerca de ampliar la diferencia con una volea de Máximo Alonso que se fue ancha, y un remate de Fernando Camarda tras ingresar al área que pasó muy cerca del palo.

Sobre el final del primer tiempo, el partido se complicó aún más para Progreso porque Hernán Carroso fue expulsado de forma directa por una dura plancha sobre Franco Muñoz. Heras le mostró amarilla y rectificó al ver la jugada en el VAR.

Tras un comienzo de complemento parejo, sin grandes ocasiones, el resultado se transformó en goleada a los 61’, cuando Ayrton Cougo se resbaló y el pase largo le cayó en los pies a Camarda, quien se fue mano a mano con Mehring y definió muy bien para poner el tercero palermitano.

Dos minutos después del tercer gol, se armó una reyerta entre los jugadores de ambos equipos y Agustín Pinheiro le propinó un manotazo en la cara a Guillermo Gondolfo, quien cayó el césped. El VAR llamó a Heras, quien vio la incidencia y expulsó al volante de Progreso, que se quedó con nueve futbolistas.

En el cierre del partido no sucedió mucho más, salvo un remate frontal de Facundo Hoyo que pasó cerca del parante y pudo ser el cuarto tanto palermitano.