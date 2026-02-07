Contenido creado por Gonzalo De León
Fútbol uruguayo
Pegó fuerte

Apertura: Central Español superó desde el inicio a Progreso y lo goleó 3-0 en el Paladino

Raúl Tarragona, Marcos Montiel y Fernando Camarda anotaron los goles del Palermitano. El Gaucho del Pantanoso sufrió dos expulsiones.

Lectura: 4'

2026-02-07T18:54:00-03:00
Compartir en

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
07/02/26 - 17:00 - Parque Abraham Paladino - Árbitro: Hernán Gastón Heras Acosta
Progreso
0 - 3
Finalizado
Central Español

Central Español dominó desde el inicio y goleó 3-0 a Progreso en el Parque Abraham Paladino por la primera fecha del Torneo Apertura. El Gaucho del Pantanoso había iniciado dulce su año al conquistar la Copa de la Liga AUF, pero el Palermitano salió con las ganas de volver a jugar en Primera División tras casi 13 años y lo dejó en claro.

Nada más iniciado el partido, al minuto de juego, el árbitro del partido, Hernán Heras, sancionó penal para Central Español por una mano dentro del área. El VAR ratificó la decisión y Raúl Tarragona, quien provocó la infracción, cambió el tiro por gol.

El conjunto visitante se plantó mejor en la cancha en los primeros minutos y a los 12’ tuvo otra ocasión con un cabezazo de Marcos Montiel que tapó Andrés Mehring. Hasta que, a los 17’, el volante remató al aparecer sin marca por el segundo palo y venció al arquero para poner el 2-0.

El Gaucho reaccionó tras encontrarse en mayor desventaja y tuvo a los 23’ su primera situación de peligro con un cabezazo que rechazó al tiro de esquina, por encima del travesaño, el golero brasileño Rodolfo Alves. Pero más tarde, el Palermitano volvió a estar cerca de ampliar la diferencia con una volea de Máximo Alonso que se fue ancha, y un remate de Fernando Camarda tras ingresar al área que pasó muy cerca del palo.

Sobre el final del primer tiempo, el partido se complicó aún más para Progreso porque Hernán Carroso fue expulsado de forma directa por una dura plancha sobre Franco Muñoz. Heras le mostró amarilla y rectificó al ver la jugada en el VAR.

Tras un comienzo de complemento parejo, sin grandes ocasiones, el resultado se transformó en goleada a los 61’, cuando Ayrton Cougo se resbaló y el pase largo le cayó en los pies a Camarda, quien se fue mano a mano con Mehring y definió muy bien para poner el tercero palermitano.

Dos minutos después del tercer gol, se armó una reyerta entre los jugadores de ambos equipos y Agustín Pinheiro le propinó un manotazo en la cara a Guillermo Gondolfo, quien cayó el césped. El VAR llamó a Heras, quien vio la incidencia y expulsó al volante de Progreso, que se quedó con nueve futbolistas.

En el cierre del partido no sucedió mucho más, salvo un remate frontal de Facundo Hoyo que pasó cerca del parante y pudo ser el cuarto tanto palermitano.

Progreso
1
Andrés Ulises Mehring
16
Gianfranco Trasante Medina
Amonestado a los 5'' Sustituído a los 72'' por Marcos Paolini
2
Sebastian Cardozo Coitinho
40
Carlos Ayrton Cougo Rivero
13
Hernán Carroso Pais
Expulsado a los 44''
5
Agustín Pinheiro Goggia
Expulsado a los 65''
17
Facundo De León Abate
Sustituído a los 60'' por Joaquin Solleiro Silva
10
Ignacio Nicolás Lemmo Gervasio
Amonestado a los 69'' Sustituído a los 72'' por Mauro Joaquín Martin Colmán
8
Adrián Nicolás Colombino Rodríguez
Sustituído a los 60'' por Matteo Tiziano Copelotti Clara
29
Pablo Nicolás Fernández Sosa
Amonestado a los 63''
93
Diego Sánchez Richieri
Sustituído a los 72'' por Gonzalo Jorge Alberto Silva
Suplentes:
Agustín Requena De Los Santos
,
Facundo Kidd Álvarez
,
Ingresó a los 72''
Marcos Paolini
,
Ingresó a los 72'' Amonestado a los 75''
Mauro Joaquín Martin Colmán
,
Fabricio Fernández Pertusso
,
Juan Sebastián Rivero Pin
,
Elvis Nahuel López Barboza
,
Ingresó a los 72''
Gonzalo Jorge Alberto Silva
,
Ingresó a los 60''
Matteo Tiziano Copelotti Clara
,
Ingresó a los 60''
Joaquin Solleiro Silva
D.T.: Leonel Rocco Herrera
Central Español
39
Rodolfo Alves de Melo
13
Logan Francisco Ponce Barboza
3
Juan Ignacio Dupont
Amonestado a los 85''
14
Miguel Alejandro Villoldo Ruella
17
Luciano Fernández Sosa
7
Franco Martín Muñoz Rodríguez
Amonestado a los 62'' Sustituído a los 67'' por Lucas Wasilewsky Ferreira
4
Marcos Daniel Montiel González
Goles: 1 Minuto: 17'' Sustituído a los 59'' por Rodrigo Ariel Muniz Menosse
30
Máximo David Alonso Fontes
Sustituído a los 59'' por Facundo Nicolas Sosa Hoyo
8
Fernando Manuel Camarda Rosa
Goles: 1 Minuto: 60'' Sustituído a los 76'' por Facundo Yocco Dilazaro
24
Guillermo Gandolfo Antúnez
9
Raúl Andrés Tarragona Lemos
Goles: 1 Minuto: 2'' Sustituído a los 67'' por Nicolás Nahuel Campos Mieres
Suplentes:
Emiliano Márquez Fernández
,
Lautaro Gandulfo Gómez
,
Mateo Cantera
,
Isaac Méndez Bidegaray
,
Ingresó a los 59''
Rodrigo Ariel Muniz Menosse
,
Ingresó a los 76''
Facundo Yocco Dilazaro
,
Ingresó a los 67''
Lucas Wasilewsky Ferreira
,
Ingresó a los 59''
Facundo Nicolas Sosa Hoyo
,
Ingresó a los 67''
Nicolás Nahuel Campos Mieres
,
Ignacio Andrés Gonella Hernández
D.T.: Pablo De Ambrosio
Incidencias del partido
44'' Tarjeta Roja para Hernán Carroso Pais (Progreso)
65'' Tarjeta Roja para Agustín Pinheiro Goggia (Progreso)

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy