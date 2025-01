Antonio Palma sobre Javier Méndez: "Nunca ganó un clásico y se la agarró con un botija"

Fútbol uruguayo

El dirigente de Nacional, Antonio Palma, se refirió a los dichos y agresión de Javier Méndez sobre el juvenil tricolor Agustín dos Santos en el clásico del pasado lunes y fue contundente:

El mediocampista salteño que fue parte de la selección uruguaya que disputó el Sudamericano sub-15 en 2023 celebró el tercer gol, anotado por Lucas Villalba, de frente a la tribuna Ámsterdam y con gestos provocadores, lo que generó una agresión de Méndez.

"Es un gurí, tiene 16 años, gritó un gol, capaz que no lo gritó para donde lo tenía que gritar, pero lo hizo adentro de la cancha, no hizo ningún gesto fuera de lugar”, repitió al ser consultado sobre lo sucedido el dirigente albo en el programa Quiero Fútbol de Sport 8.90 AM y repitió: “Lo único que hizo fue gritar un gol”

"Me parece que fue una desubicación total del jugador de Peñarol con un gurí de 16 años, pegarle de atrás, dos veces, me parece que es un acto de cobardía total”, sentenció Palma.

E dessa maneira terminou o primeiro superclássico do ano no futebol uruguaio.



Com Javier Méndez, do Peñarol, dando uma gravata em Agustín Dos Santos, garoto de 16 anos, da base do Nacional.



???: @SC_ESPNpic.twitter.com/SeAknRtqbv — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) January 21, 2025

“Me saco el casete y te digo lo que pienso. El botija gritó un gol. No hizo ningún gesto, nada, capaz que se confundió para donde lo gritó” y repitió: “Me parece un acto de cobardía y fuera de lugar lo que hizo el jugador de Peñarol. Capaz que porque hace un año que está en Peñarol y nunca ganó un clásico y se la agarró con un botija de 16 años".

“Fue de atrás, dos veces. Yo comparto que se equivocó (Dos Santos) pero no fue que hizo un gesto raro, ni nada extremo. Fuera de lugar lo que pasó con el jugar de Peñarol”, mencionó.

Sobre las declaraciones de Méndez se limitó a decir: “No lo conozco, no sé si me sorprendió, pero fue un acto de cobardía y de desubicación total. Cada cual es como es y los actos demuestran cómo es cada persona".

Por último, habló de lo que contó el zaguero carbonero que confesó que charló con Polenta y le dio la razón, de lo cuál aseveró: “No hablé con Diego. Yo no lo hubiese llamado. Me parece fuera de lugar totalmente y de falta de códigos que hable de una charla privada de supuestamente un amigo de él".

