Fútbol uruguayo

Antonio Palma: la espera por Suárez y la reafirmación de sus dichos sobre Diego Aguirre

FútbolUy.

El dirigente de Nacional, Antonio Palma, tras la conquista de la Liga AUF Uruguaya, se refirió a la alegría del presente, los logros en formativas la posibilidad de la llegada de Luis Suárez y además le respondió a Diego Aguirre.

Consultado por la posibilidad de que el Pistolero pegue la vuelta a Nacional en 2026, Palma fue cauteloso, pero dejó la puerta abierta: “No me quiero ilusionar mucho. Cuando vino en 2022 fue una locura lo que pasó”.

“Por lo que tengo entendido, alguna chance hay y hay que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que pegue la vuelta”, dijo más tarde, sabedor que habrá charlas del vicepresidente Flavio Perchman y el entrenador Jadson Viera con el delantero.

Te lo digo

El técnico de Peñarol, Diego Aguirre, había declarado antes de las finales que “esto no es póker y yo no festejo sorteos”, algo sobre lo que Palma fue consultado y no dejó pasar para ser contundente.

“Yo no festejo goles anulados del contrario [en referencia al gol anulado a Coates en el Gran Parque Central]. Además, ya lo dije antes y me mataron por eso, pero repito, me encanta que Diego Aguirre sea el técnico de Peñarol porque normalmente los clásicos los ganamos nosotros”.

También tuvo un capítulo aparte a la hora de hablar de la importancia estratégica de las divisiones juveniles donde nuevamente ganaron la tabla global y marcó las distancias entre los grandes.

“La tabla general de formativas se jugó 29 veces desde que se creó y solo la ganaron tres equipos: Defensor, Danubio y Nacional. Por eso, en formativas, nuestro competidor principal es Defensor, no Peñarol”.

