Antonio Palma: de la chicana a Aguirre a “Trostchansky hizo gestos a hinchas de Nacional”

El dirigente de Nacional Antonio Palma se refirió al Campeonato Uruguayo ganado por el Tricolor tras derrotar 1-0 a Peñarol en la segunda final clásica en el Gran Parque Central con un gol de Christian Ebere en el alargue.

A propósito del nigeriano, Palma destacó “lo que jugó en la primera final”, y además afirmó: “Es un loco divino. El plantel lo adora. Que el gol del triunfo haya sido de él es una alegría enorme. Luchó mucho para jugar en Nacional”.

El directivo albo, entrevistado en Grandes de verdad de radio Carve Deportiva 1010 AM, destacó al vicepresidente Perchman, quien es “un despegado”. “Flavio tenía razón con que había que definir de local, cuando hizo el puñito por el festejo [tras el sorteo de localías]. Una cosa es definir de local y otra de visitante. La responsabilidad es tuya, porque es bravo que te den la vuelta en la cara, pero Nacional demostró que era mejor cerrar de local con nuestra gente y la presión del Parque, teniendo en cuenta que hubo alargue”, agregó.

Palma acusó al delegado de Peñarol de hacerle gestos al público de Nacional. “Ayer vi una cosa que no me gustó: vi a Julio Trostchansky haciéndole gestos a la gente. Salía por la ventana y hacía gestos. Eso no puede pasar. No podés hacer eso. Yo soy el tipo más enfermo gritando goles, y en el estadio de ellos los grité como loco, pero nunca le hicimos un gesto a un hincha de Peñarol. Nosotros tenemos que dar el ejemplo”, dijo.

Por último, reafirmó su referencia con respecto al entrenador de Peñarol: “Me acordé cuando tiempo atrás me preguntaron si no me gustaría tener un técnico como [Diego] Aguirre, y yo contesté: ‘No, si normalmente le ganamos los clásicos a Aguirre’. Y me mataron y me hicieron memes. Ayer dije: ‘Tenía razón. Me gusta jugar partidos clásicos contra Aguirre, porque normalmente ganamos nosotros’. Con el mayor de los respetos, porque no tengo nada en contra de él”.

