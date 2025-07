Ángel di María presentado en Rosario Central: “esto es más que todo lo que hice”

Fútbol Internacional

Ángel di María fue presentado este lunes como nuevo jugador de Rosario Central, el club que lo formó y del que es hincha. Visiblemente emocionado, dijo que es esta vuelta “es algo muy lindo, que soñaba ya hace bastante”. “Lamentablemente quise antes y no se pudo, pero eso ya pasó. Hoy estoy acá, feliz con mi familia”, contó.

“Jugar otra vez en Central y estar otra vez en el Gigante [de Arroyito] era lo que soñaba. Recién tuve la oportunidad de conocer a todos mis compañeros, de entrenar, de volver a ponerme la camiseta y de volver sentirme parte de este gran club. Miraba a los costados y no podía creer que estaba de nuevo ahí, cumpliendo mi sueño. Lo sentí como la primera vez”, valoró.

“Estoy orgulloso de todo lo que hice, pero para mí esto es más que todo lo que hice. Volver a casa después de tanto tiempo es muy especial. Volver a vivir a Rosario con mi familia y que la gente esté contenta, para mí es todo”, señaló el Fideo, quien espera estar a la orden el próximo sábado, cuando los canallas reciban a Godoy Cruz por la primera fecha del Torneo Clausura.

“Ser campeón con Central es lo único que me falta. El sueño de volver estaba, lo cumplí, y el siguiente es intentar ser campeón. Es el deseo que tenemos mi familia y yo”, dijo el mediocampista de 37 años, quien recordó que quiso “volver el año pasado pero no se pudo”, por lo que jugó una temporada más en Benfica “con la ilusión de que ahora se diera”.

“Dije muchas veces que quería retirarme en Central. En este momento no pienso en el retiro, sino en disfrutar, jugar y seguir al nivel que lo vengo haciendo. Más adelante veré cuándo me retiro. Hoy quiero jugar y ser feliz, como lo vengo siendo a lo largo de toda mi carrera”, explicó Di María, quien valoró el nivel de competencia que tendrá en la liga local.

“Boca ya me lo hizo sentir [en el Mundial de Clubes]. Ahí ya empecé a ver lo que era el fútbol argentino. Después depende de mí, de lo que haga dentro de la cancha, de cómo me mueva y de lo que el entrenador me vaya pidiendo. Sé que es más duro, que tiene golpes y choques, y que se corta más el partido. Dependerá de mí y de sacar mis armas para estar a pleno”, dijo.

