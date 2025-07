Álvaro Rodríguez: su futuro en Real Madrid y por qué eligió a Uruguay en lugar de España

Fútbol Internacional

Álvaro Rodríguez habló en extenso para El After de Post United, un podcast en el que repasó su corta carrera desde sus orígenes. Se refirió al pasado, presente y futuro, entre el deseo de salir del Real Madrid a préstamo para volver afianzado y las razones que lo llevaron a optar por la selección uruguaya en lugar de la española.

“Tengo 20 años y creo que tengo que salir. Tampoco puedo esperar muchísimo más al primer equipo. Seguiré mi camino con el objetivo de volver algún día. Mi sueño será siempre jugar en el Real Madrid y voy a luchar para conseguirlo, pero para eso primero tengo que salir”, dijo sobre su futuro inmediato. Si bien es jugador merengue, saldría a préstamo.

“No creo que me pongan con Mbappé, Endrick, Gonzalo ahora, Víctor Muñoz... Ellos se lo merecen. Yo podría haber ido al Mundial de Clubes y le dieron la oportunidad a Gonzalo, y lo bien que han hecho. Venía de meter más de 20 goles en el Castilla, que es una puta barbaridad”, expresó el atacante que jugó la pasada temporada a préstamo en Getafe.

Consultado por la relación con Carlo Ancelotti, el entrenador que lo hizo debutar a nivel mayor con la casaca merengue, recordó que con él “hablaba poco”. “El que más hablaba conmigo es Davide [Ancelotti, asistente e hijo de Carlo], que le tengo un especial cariño. Ancelotti es un líder y deja que el vestuario sea de los jugadores”, destacó.

En filas merengues estaba “solo con el primer equipo y perdiendo la forma” porque “se entrena mucho menos que en el Castilla”. “No se puede entrenar mucho cuando tienes casi tres partidos por semana. Gimnasio y todo lo tienes que hacer por tu cuenta. No puedes matar a los jugadores entrenando. Raúl me metía más intensidad y estaba mejor físicamente”, contó.

¿Por qué Uruguay?

Consultado por su pasaje en la sub-20 de Uruguay, en el Sudamericano de 2023, dijo que guarda “muy bonitos recuerdos” junto a “personas de 10”. “El cuerpo técnico, el cuerpo médico y los compañeros me trataron como uno más de la familia. Son muy buena gente. Por estar tan unidos clasificamos al Mundial y lo ganaron”, afirmó.

“Yo no pude ir al Mundial porque el Real Madrid no me dejó. Cuando hablo con un compañero de aquel equipo, me dice que me meta a mí también, que lo ganamos. Pero fue de ellos”, contó, y se mostró comprensivo con la decisión de su club de no liberarlo. “El Castilla se estaba jugando mucho y el club decidió que no fuera. Fue una decisión que me jodió, pero la entendí porque al final el que te paga es tu club, entonces tienes que respetar lo que te diga”, dijo.

Antes había jugado por selecciones de España a nivel de formativas, pero no lo volverá a hacer a nivel mayor. “Después de ir con Uruguay me llamaron para ir a la sub-21 de España, pero dije que no, porque no voy a estar de aquí para allá. Fui con los dos y me pregunté: ¿En cuál he disfrutado más? ¿Cuál me ha gustado más? ¡Uruguay, tío!”, contó.

“Al final, Uruguay es una selección top. España me parece la mejor del mundo, pero en Uruguay veo una gran selección. Me quedo con Uruguay porque soy feliz”, afirmó Álvaro, quien atesora una camiseta que intercambió con Federico Valverde como “la más importante”.

