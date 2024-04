Álvaro Recoba y el triunfo de Nacional: “Me deja tranquilo, ya que vamos por buen camino”

Fútbol uruguayo

El director técnico de Nacional, Álvaro Recoba, analizó en conferencia de prensa la victoria tricolor 1-0 frente a Cerro Largo en el Gran Parque Central por la séptima fecha del torneo Apertura y se refirió al próximo partido de Copa Libertadores ante River Plate de Argentina.

“Me dejó conforme la victoria. Creo que, por muchos momentos, el equipo dominó. Sabíamos que Cerro Largo, jugando con dos nueves de área que son potentes y ganan de cabeza, iba a complicarnos. No sé si fue tan así. Los jugadores nuestros estuvieron bien. Me gustaron las ocasiones que tuvimos. Me gusta que el equipo llegue, ataque y vaya hacia adelante”, comenzó afirmando el entrenador tras el triunfo de sus dirigidos con gol de Gabriel Báez.

“El equipo estuvo siempre arriba y en ningún momento se trató de defender. Me quedo tranquilo porque el equipo va hacia adelante y crea muchas ocasiones. Además, de nuevo y lleva muchos partidos sin derrotas, y varios sin recibir goles. Son estadísticas que nos van fortaleciendo. Si a eso le sumamos que, para mi gusto, se jugó bien por momentos, vamos por buen camino. Somos un equipo solidario. Visualizo cosas lindas”, continuó destacando Recoba.

Por otro lado, el DT también habló sobre los detalles a corregir que tiene el Albo: “Me dio la sensación de que tuvimos muchas situaciones de gol y nos tocó sufrir hasta el final. Eso es un aspecto por mejorar. Era difícil mantener el nivel del otro día, en el que jugamos como Nacional no había jugado en mucho tiempo”.

“Hicimos cambios puntuales por un tema de lo que se venía jugando”, expresó acerca de las salidas de Diego Polenta (“por una molestia”), Gabriel Báez (aductor) y Mauricio Pereyra, al que “había que cuidar”, ya que es un “jugador diferente”.

“Trato de confiar y guiarme en lo que hacemos nosotros día a día. Es obvio que el resultado final se ve en cancha. A veces se juega bien y a veces no. Las críticas van a estar siempre, porque se donde estoy. Está bien. No me puedo guiar por el pero y la crítica. Un día es porque juega uno, el otro porque juega el otro... Todo lleva un proceso. El futbol es así. Sigo por mi camino. Soy autocritico, he sido y sigo siéndolo. Hay un margen muy grande para mejorar”, manifestó.

Más tarde, mencionó: “Los equipos se arman en base al tipo de jugadores que tenés. Me toca decidir, y he buscado variantes. La base la da el rendimiento de los jugadores. La competencia que tenemos interna es tan buena que a veces tenés que jugar bien siempre, ya que, de lo contrario, te sacan. Eso es lo que puede haber pasado. El que está atrás, está esperando su oportunidad. Si el que entra, aprovecha, el otro va a tener que esperar. Todos van a tener su posibilidad. El que pestañea…Personalmente, creo que el futbol es un juego colectivo”.

Y concluyó apuntando al duelo del próximo jueves a las 21:00 horas por la segunda fecha de la fase de grupos del grupo H de la Libertadores: “Será un partido complicado. Será un partido de copa, contra un equipo que es candidato siempre. Seguramente, lo veamos mañana, que ellos juegan con Rosario [Central]. Es difícil, como todo partido de copa. Hay que ir sin miedo al éxito y confiar en lo nuestro. Hay equipos que pueden ser un pelín o muy superiores a nosotros, pero la idea es ir a Buenos Aires a tratar de traernos algo. Vamos a ir a jugarle de igual a igual, sabiendo que es un equipo muy bueno. Vamos a tener que tratar de jugar bien y sacarles la pelota. Tenemos nuestras armas, pero no va a ser fácil”.

