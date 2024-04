Fútbol uruguayo

Álvaro Recoba y el triunfo ante Libertad: “Salió todo redondo, no hubo puntos flacos”

El entrenador de Nacional, Álvaro Recoba, mostró su alegría por el triunfo ante Libertad de Paraguay por 2-0 en el debut de Copa Libertadores de América y aseguró: “Salió redondo”.

Recoba, en conferencia de prensa, comentó: “Era fundamental ganar, antes del partido se lo transmitimos a los muchachos, había que quedarnos con el triunfo en casa”.

“Uno siempre espera un triunfo como el de hoy, por eso la tranquilidad. El objetivo es no conformarse, ahora viene un partido recontra importante por el Apertura ante Cerro Largo y para eso tenemos que prepararnos. Ese es nuestro objetivo, será una final. Ojalá tuviéramos más tiempo para disfrutarlo, pero no es así”, expresó.

Sobre el rendimiento de excelencia del equipo, mencionó: “En el futbol hay tres resultados y hoy conseguimos el mejor. Es obvio que capaz que fue uno de los mejores partidos [del año], salió redondo. Capaz que en la previa se podía pensar que el 2-0 era un gran resultado, pero por como jugó el equipo, capaz que era justo hacer algún gol mas”.

El Chino al hablar sobre la decisión de colocar a Alexis Castro de arranque, mencionó: “Tengo la posibilidad de tener buenos jugadores y poder usarlos. En el caso de Alexis, apenas terminó el clásico [no tuvo minutos], le dije que a veces toca y otras no y que se preparara porque iba a jugar por Copa”.

“Son jugadores que entrenan al máximo, entonces hay que seguir para adelante. Nos decidimos por el y son pruebas que todos tenemos, en Nacional cada partido es un examen. A veces te toca repetir, en otras sacas un diez, es así. Me encantó el equipo, lo que demostró él, siendo una pieza importante”, recalcó.

En referencia a los puntos altos, aseveró: “destaco el juego que tuvimos, donde llegamos con seis o siete jugadores al área rival y luego hicimos cambios en función de lo que pedía el partido, como tener la pelota. Les dije a los muchachos que precisábamos 60 a 65 minutos de mucha intensidad, y que las variantes la iban a sostener hasta el final”.

“Hay que felicitar a los jugadores ya que el club depende de ellos para salir adelante y hoy demostraron”, dijo con orgullo.

“El equipo no tuvo puntos flacos”, expresó y se refirió a Libertad: “Enfrentamos a un gran adversario, último campeón de Paraguay. Al llevarlo a la condición que conseguimos con nuestra intensidad, puede parecer que eran menos fuertes de lo que realmente son”.

“Confiamos en lo nuestro, sabiendo que teníamos delante un equipo muy respetable. Para llegar a esta instancia de la fase de grupos de la Copa sufrimos y este partido se tomo con la responsabilidad suficiente, necesaria y con la tranquilidad que ahora hay que jugar, ir para adelante, no tener miedo a ganar y se vio así”, reflexionó.

Recoba expresó que lo que se vio en cancha va más allá de una idea táctica: “Mas que sociedades es tener claro hacia donde vamos. Ustedes me pueden decir el número del sistema, pero lo principal es tener comunicación y confianza en lo que somos, después fluye. Cuando tenés buenos jugadore y van con la idea de ir hacia adelante. todo funciona”.

También fue consultado sobre el Mundial de Clubes y comentó: “Sabemos que está la posibilidad latente, pero para llegar hay que hacer puntos, hoy ya son tres menos. Es un objetivo como todos, como salir campeones uruguayos o jugar la final de Copa”.

Y cerró: “El desafío es que el sábado tenemos un partido [con Cerro Largo] donde si no logramos la victoria, que no será fácil, la de hoy no tendrá el mismo sabor. Hay que ganarlo como sea”.

