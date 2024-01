Álvaro Recoba: el clásico, los que llegaron, el sistema táctico, Palacios, Ebere y más

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El entrenador de Nacional, Álvaro Recoba, habló en conferencia de prensa el día previo al clásico amistoso del miércoles ante Peñarol (21:45 horas en el Estadio Centenario) y se refirió a sus apuestas en el club, los jugadores que llegaron y los que tienen chances de sumar al plantel.

“Aún no tengo definido el equipo, posiblemente juguemos con línea de tres, pero lo definiré el mismo día del encuentro”, comenzó abriendo el fuego el Chino, que explicó: “Mi idea es esa, no sé si para quedarse, pero en el partido anterior y con una semana de entrenamiento, se vieron cosas interesantes, que precisan más trabajo”.

“En este momento lo fundamental es seguir intentando con esta idea, pero hemos trabajado la línea de cuatro también. Queremos un equipo que vaya por afuera con los carrileros. Vamos por ese camino”, mencionó.

En referencia a lo que espera del clásico y cómo lo afrontará, expresó: “Soy muy respetuoso y más siendo un partido de este tenor, pero en el momento que estamos del año es complicado. Fui a buscar información de Peñarol y tenemos 45’ [del partido amistoso ante Newell’s del domingo pasado] porque cambiaron todo el equipo en el entretiempo; lo mismo pasó con nosotros”.

“Tenemos que tomar alguna precaución en la parte táctica, pero principalmente tratar de reafirmar lo nuestro, que es un equipo que está en camino de crecimiento y al cual están llegando jugadores. Hoy en día tenemos que apostar a lo nuestro”, mencionó.

El plantel y los recién llegados

Recoba durante la conferencia fue consultado por las características del paraguayo Federico Santander: “Nos dará una cuota de experiencia muy buena. Cada jugador tiene su tipo de juego y lo veo más posicional en la zona de nueve, a diferencia de Gonzalo [Carneiro] o Ruben [Bentancourt], que tienen más movilidad. Tiene su recorrido por Europa, pasajes en buenas ligas y puede ser un aporte importante, ya sea para jugar desde el inicio o para cuando la pelota tenga que llegar al área sí o sí. Tenemos que ponerlo a punto desde la parte competitiva, ya que no juega desde setiembre y hay que hacerlo en el menor tiempo posible”.

Consultado sobre si estará a la orden ante los carboneros, confesó: “No, porque llegó, firmó contrato y debe tener una puesta a punto de una semana”. Algo que probablemente sucederá con el panameño Luis Mejía: “Lo veremos, la idea es decidir en el repaso táctico el miércoles en la mañana, como parte de un proceso de seguir creciendo. Facundo [Machado] lo hizo muy bien el otro día”.

“Oliva estará para el clásico, seguramente irá al banco”, confirmó sobre otro de los que retornaron a la institución: “Lo iremos viendo, cómo se siente”.

Unos refuerzos

El Chino fue consultado sobre algunos nombres que se manejan en la esfera tricolor y que podrían llegar a reforzar el plantel, comenzando con el seleccionado sub-23, Tiago Palacios: “No lo sé, no quiero hablar de jugadores que no están. Los que lleguen serán bienvenidos y, si no, estoy conforme con lo que tengo”.

También se refirió al nigeriano de Plaza Colonia, Christian Ebere: “Me gusta, sí, por algo hay muchos equipos del exterior y de acá interesados por su ficha. Quizás hace algunos meses, cerrando en los ojos, lo imaginaba en el club. Veremos, se está tratando de saber qué posibilidades hay. Es un jugador interesante y podría ser una buena opción para nosotros”.

Sobre el futuro del canterano Bruno Damiani, mencionó: “Tiene posibilidades de salir. Yo le comenté que no facilito la salida de nadie y pienso que está en el equipo. Está en una edad que tiene que jugar, pero no le puedo garantizar el puesto de titular a nadie. Será una decisión que tome buscando lo mejor para él. Si se queda, competirá con el resto de los atacantes”.

“Estoy conforme con los jugadores que tenemos, capaz que puede llegar alguno más en alguna posición para la cual nos puede dar un salto de calidad. Hemos hecho lo posible por traer lo que queríamos. Veremos si se puede sumar una nueva incorporación en estos días”, cerró.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy