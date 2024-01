Álvaro Recoba: el arbitraje clásico, la “tranquilidad” tras ganarlo y el mercado de pases

Fútbol uruguayo

Álvaro Recoba, director técnico de Nacional, expresó que, pese a los dos triunfos clásicos de verano ante Peñarol, “el año todavía no empezó” y que ambos partidos, teniendo en cuenta que se jugaron en el medio de una pretemporada (a 17 y 23 días de haber comenzado el 2024), resultaron “muy incómodos”.

“Estamos convencidos de lo que venimos haciendo”, declaró el Chino, entrevistado en el programa Fuera de juego de radio Carve Deportiva (1010 AM), respecto a su actualidad como entrenador en el Tricolor, equipo al que llegó como DT en octubre del pasado año tras la salida de Álvaro Gutiérrez, para debutar profesionalmente en el cargo, y, hasta el momento, dirigió diez partidos, registró cinco victorias, tres empates y dos derrotas.

Acerca del mercado de pases albo, mencionó: “No imagino muchas más incorporaciones. Está bien el equipo. Siempre puede aparecer algo, pero tampoco hay que traer por traer. Han llegado muy buenos jugadores y se hizo un buen período de pases. Estoy contento”.

Consultado por su sistema táctico preferido, quien utilizó tanto línea de tres como cuatro a lo largo de los amistosos que disputó Nacional, comentó: “A mí gusto, el sistema no varía si vos tenés diez jugadores que saben que tienen que estar preparados tanto para defender como para atacar”.

Recoba también elogió a Federico Santander: “Tiene mucha calidad. Juega muy bien de espaldas. Sabe jugar a un toque, apoyarse y llegar al área. No conozco un nueve paraguayo que no vaya al frente. No hay en el equipo un jugador con esas características”.

“Estamos tratando de armar la lista definitiva de jugadores que se quedarán en el equipo. En ninguna posición del campo, tengo un jugador que se sienta tranquilo por no tener competencia. Prefiero tener esa dificultad a la hora de decidir y no que suceda lo contrario”, contó.

Además, expresó que Gonzalo Carneiro “no es normal”. “Si él hubiera estado al 100 % antes, capaz ni hubiera llegado a acá. En plenitud, es jugador que no solo destaca acá, sino también en otras ligas importantes. Haremos lo posible para que se quede todo el año, pero sé que no es fácil”.

“No pienso en un posible clásico por Copa Uruguay, porque antes le tenemos que ganar al actual equipo Campeón Uruguayo, que es Liverpool”, acotó el Chino.

Clásicos de verano

Según Recoba, los Nacional – Peñarol de pretemporada “son compromisos que ninguno quiere asumir”. “A nadie le importa si vos entrenás o no. No importa si lo jugás al otro día de entrenar. Por desgracia, lo que cuenta es ganarlo o perderlo. Te da más tranquilidad”, agregó.

“Si ganás, no pasa nada, y, si perdés, es un problema. Ha pasado toda la vida en los clásicos de verano. Estoy tranquilo, porque tuvimos la suerte de ganar el segundo, pero lo real y lo que importa es lo que viene ahora”, manifestó más tarde, haciendo énfasis en que la temporada aún no comenzó.

“En esta seguidilla de amistosos que tuvimos, lo fundamental era que la mayoría tuviera minutos y los jugadores terminen bien. A esta altura, hay jugadores que sufren un poco más la preparación física y otros que, por las condiciones naturales que tienen, sufren menos. Es algo normal. Es imposible que estén todos bien y que todos tengan la misma intensidad”, declaró.

Nacional 2 Peñarol 0 (segundo clásico de verano del 2024)

Con relación a la victoria clásica de Nacional el pasado martes 2-0 por el segundo clásico de temporada, afirmó: “Personalmente, sabía que íbamos a estar mejor en el segundo que en el primero, por una cuestión de entrenamiento. Se lo había dicho a los muchachos. El rival también estuvo mejor”

Acerca del polémico arbitraje, se mostró crítico: “Fue evidente que en el último clásico de equivocaron. No hay manera de que me digan que no. No puedo creer que haya sido así. La doble amarilla a Mauri (Pereyra) fue lo más claro y una locura”.

Sobre el hecho de que Antonio Galeano comenzara como titular en el último choque tricolor, dijo que “se lo ganó” y, luego, aseguró: “Una cosa es lo que vemos en los entrenamientos y otra la cancha. La realidad que marca cómo está el jugador, es la cancha. Desde que arrancamos, era uno de los jugadores que veía mejor, y lo reflejó en la cancha. Lo vi muy bien, con mucha salud e ida y vuelta, además de sacrificarse como carrilero. Lo hizo de muy buena manera y con actitud. Nos complica más a nosotros a la hora de tomar decisiones. Con (Lucas) Sanabria nos pasó lo mismo”.

Sin embargo, más allá del triunfo, reconoció al rival de todas las horas: “Peñarol tiene un equipo muy dinámico y un juego rápido. Nos complicaron por ahí. Nos atacaron y nos tocó replegarnos. Nos llenó de jugadores por nuestro sector izquierdo y sufrimos un poco”.

