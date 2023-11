Álvaro Recoba: “Si había un equipo que mereció ganar y fue al frente, ese fue Nacional”

Fútbol uruguayo

El entrenador de Nacional, Álvaro Recoba, aseguró tras el empate 2-2 con Peñarol en el Gran Parque Central que se va contento: “por el rendimiento general” de su equipo pero “no con el resultado”.

“Se jugó como debíamos hacerlo, pero situaciones puntales nos condenaron al empate, sobre todo el 2-2”, mencionó el Chino abriendo la conferencia de prensa tras el clásico: “es fútbol, es así, y me voy triste. Amargado porque los muchachos dieron todo lo que podían, pero en este deporte no siempre gana el que juega mejor, el que propone y va para adelante”.

“Me quedó contento con el rendimiento general y no por el resultado”, reflexionó más tarde y explicó: “hay que ser sincero, cuando el equipo juega bien y es protagonista hay que destacarlo. En esto muchas veces no gana el que genera más ocasiones, ellos no tuvieron tantas, nosotros tuvimos varias, hicimos dos, teníamos todo controlado y nos empataron de pelota quieta en el cierre. Eso te deja un sabor amargo porque por merecimiento e intención el equipo estuvo a la altura”.

“Hay que seguir adelante, creer en estos 20 días de trabajo que tenemos arriba”, expresó con claridad y continuó: “a los muchachos hoy no les puedo pedir más de lo que dieron. No se gana y construye de un día para el otro, pero si es cierto que si el equipo actúa como estuvo hoy, con las ganas de ir al frente, defendiendo a la gente y compañeros, vamos a estar mucho más cerca”.

Pero recordó: “lo que manda es el resultado, en este caso nos dejó con gusto a poco, pero repito, el fútbol es así”.

Sobre la decisión de colocar a Franco Fagúndez de titular y su posterior expulsión, comentó: “estaba muy bien. En los partidos anteriores que había entrado me había gustado mucho. Lo vi bien, después tiene esa fatalidad, que no sé si estuvo bien expulsado o no, pero es lo que sucedió”.

“Son decisiones que se toman, ya que nosotros estamos en el día a día con el equipo, los vemos entrenar, como están, y asumimos las resoluciones que tomamos. Nos decantamos con él, lo estaba haciendo en forma correcta, pasó eso que fue un descontrol, que no me gusta que suceda y se tuvo que ir. Ahí perdemos el jugador que era la conexión que teníamos, el medio quedó estirado e inconexas las puntas, que estaban imbancables para el rival”.

“Igualmente logramos el 2-1 merecido, pasamos a una línea de tres con dos carrileros, con Gonzalo [Carneiro] y el Colo [Ramírez] acalambrados por lo que los tuve que sacar, quedamos con Báez cansado, pero el trámite estaba bajo control. La gente podrá opinar lo que quiera, pero si había alguien que tenía que ganar éramos nosotros”.

El tumulto

Recoba, a la hora de hablar de los incidentes que se dieron en el primer tiempo y que terminó con cinco expulsados, comentó: “no lo sé. Quiero ver las imágenes porque acá somos todos buenos, los nuestros, los de ellos, pero sinceramente no lo vi. Cuando lo vea podré decir, estuvo mal éste o el otro”.

Nelson Abeijón, su ayudante técnico, fue uno de los que más activo estuvo en la reyerta y luego vio la roja, sobre lo que reflexionó: “hablé con el Abeja y está amargado; es un tipo muy pasional. Pero repito, déjame ver las imágenes y te digo que pasó. ¿No debería pasar? No debería pasar. El que haya hecho algo malo deberá pedir disculpas, imagino”.

También habló del “pito” Mathías De Armas al que felicitó: “hizo un arbitraje correcto, adentro de la cancha lo vi así. Es un juez de 29 años que parece que tuviera 20 y lo felicito por su tarea. En esa incidencia supongo que las tarjetas las saca por lo que le dicen más de por lo que vio”.

“No estamos en España muchachos, estamos en Uruguay”, dijo y cerró: “los clásicos son palo y palo, meter, tratar de jugar y se hicieron las dos partes. Ahora, vuelvo, si fuera por méritos hubiéramos ganado, pero no fue así”.

