Álvarez Wallace y el “manoseo” de City Torque: “Después hablan de salud mental...”

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

volvió a Montevideo City Torque tras su préstamo en Unión La Calera, pero está entrenando “apartado” del plantel principal y todavía no pudo incorporarse a Cerro pese a haber llegado a un acuerdo con el club.

“No lo entiendo. No lo entiendo. Se manejó un poco mal el trato conmigo, y eso es lo que me tiene inquieto. Desde que el club empezó a entrenar, no recibí un llamado para presentarme. Estoy entrenando con Tercera, apartado”, contó en La mañana del fútbol de radio El Espectador Deportes 810 AM.

“Desde que estoy, hace un mes, todavía no me han pagado. Supongo que pagarán esta semana. No sé cómo se manejan ahora. Ellos supuestamente consideran que mi salario es alto, pero igual me tienen acá. Si considerás que mi salario es alto, ¿por qué no me llamaste desde el primer momento?”, declaró.

El futbolista tuvo una charla con el entrenador Méndez: “No sé qué postura tiene el club. Hablé con Marcelo: me dijo que no sabía que tenía contrato con el club y que necesitaba un volante. No entiendo. El club tampoco me deja salir. Mi representante, Pablo Rivero, arregló con Cerro, pero llamaron a Torque y no aceptaron. No sé a qué quieren llegar”.

“Hubo cosas que no se manejaron bien. Tenía una oferta concreta de Platense. Había hablado con el presidente y el entrenador, pero no sé qué pasó de un día para el otro. No sé si se manejaron mal desde acá o si no llegaron a un acuerdo”, dijo Álvarez Wallace.

“Después se llenan la boca hablando de la salud mental, y no le dan bola al jugador. La primera postura de ellos fue que ‘mi salario era alto y no me querían tener acá’, pero me tenés corriendo en Tercera. Tampoco me hacés jugar en otro club para mostrarme, o dejame entrenar con el plantel principal”, afirmó.

“Esto sobrepasó los límites. No merezco tener el trato que estoy teniendo y el manoseo que me están haciendo. Yo soy un poco ansioso y la cabeza me juega en contra”, concluyó.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy