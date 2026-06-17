Mundial 2026

Alonso y la Celeste: del debut a los sparrings, el parche de Muslera y los perros policías

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El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, hizo una puesta a punto del presenete de la Celeste en el Mundial: el debut, lo que se viene, los controles de seguridad y el parche de leyenda por el cual aún esperan para Fernando Muslera.

“Al haberse dado la mejoría en el juego notoriamente en el segundo tiempo, uno queda con las sensaciones positivas”, comenzó diciendo Alonso sobre el 1-1 con Arabia al ser entrevistado en 100% Deporte de Sport 8.90 AM: “Estábamos pasando por un mal momento en el resultado, más allá de que estábamos jugando bien en el segundo tiempo, y eso nos ponía una muy mala perspectiva para lo que venía. Se salvó la plata con el empate, muy cerca del final, nos quedó esa bronca de no haber conseguido el resultado”.

El análisis también apuntó al rendimiento del rival y a la dificultad del encuentro: “Nos encontramos un arquero que atajó extraordinariamente, un rival que salió a defenderse y lo hizo bien durante una parte del partido y nosotros no pudimos entrar como queríamos”.

Sin embargo, el mensaje principal fue positivo: Uruguay mostró una versión que ilusiona. “Nos deja la perspectiva de que Uruguay puede, y eso es importante”.

En esa línea, remarcó que la autocrítica dentro del plantel fue inmediata: “Muchos jugadores decían que el Uruguay que queremos ver es el del segundo tiempo, no el del primero. La imagen que tenemos que dar es la del segundo tiempo”..

Respecto al empate de España ante Cabo Verde, consideró que es una muestra del nivel de paridad del fútbol actual: “El Mundial es de partidos parejos, igualdades. Hoy el fútbol está más competitivo. Lo que marca la diferencia son las individualidades y los grupos unidos, y Uruguay eso lo tiene. Ojalá pueda plasmarlo en resultados”.

“Hoy tenemos que concentrarnos en clasificar y después ver quién nos toca”, agregó y dijo: “Para avanzar tenés que pelearte con todo el mundo y estamos para pelearnos con todo el mundo”.

Seguridad y parche

Una de las fotos que recorrió la previa del duelo del lunes en Miami fue la exhaustiva revisación del ónmibus de Uruguay y su equipamiento con perros policías, con los futbolistas esperando formados al costado del transporte.

“Ocurrió”, confirmó Alonso, aunque aclaró que es una práctica habitual en las Copa del Mundo: “Desde Rusia hacia acá estamos viendo controles en hoteles y estadios. En Catar también se aplicaba”.

“No es raro, es el Mundial. Sabemos el mundo que vivimos y tenemos que concentrarnos en el partido y en el fútbol”, mencionó más tarde.

Otro de los temas abordados fue la situación de los sparrings y las gestiones para que puedan acompañar al equipo en los próximos encuentros ante Cabo Verde y España, a diferencia de lo que sucedió ante Arabia: “Se está haciendo la gestión y esperamos que pueda ser fructífera”.

Finalmente, hablaron del reclamo ante FIFA para que Fernando Muslera reciba el parche de reconocimiento de leyenda mundialista. Uruguay sostiene que el arquero merece esa distinción por haber disputado cinco Copas del Mundo, aunque FIFA en primer instancia denegó el pedido por decir que en Catar no jugó un solo minuto.

“Fernando estuvo en cinco Mundiales. En Catar estuvó en la lista, hizo todos los trabajos con la selección y participó en todas las instancias formales”, defendió, para ir a más: “Fue importantísimo para que sus compañeros. Al igual que Seba Sosa en aquella oportunidad o Santi Mele hoy, son parte del equipo y la delegación”.

"Creemos que Fernando se lo merece”, mencionó el dirigente y cerró:: “La simbología debería concretarse también y no quedar solo en el reconocimiento de la gente y del mundo del fútbol”.

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