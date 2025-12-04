Selección

Alonso: las causas por las que Bielsa no viajó al sorteo y los cambios en cuerpo técnico

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, se refirió a la selección uruguaya que comanda Marcelo Bielsa y trató de bajar un mensaje de “tranquilidad y confianza” luego de un “temporal” que “sacudió a todos”.

“No teníamos claro si iba a venir o no”, comenzó diciendo Alonso sobre la ausencia del entrenador argentino para el sorteo del Mundial que se realizará este viernes: “En un momento tuvo la intención de venir, pero después decidió no hacerlo. Él es muy reacio a venir a este tipo de eventos, ya no estuvo en el sorteo de la Copa América. Después le pueden preguntar directamente a él los por qué en alguna conferencia”.

El principal dirigente de la AUF comentó que sus expectativas con Uruguay para el Mundial “son las de todos” y expresó: “Tenemos un muy buen plantel, muy buen entrenador, capacidad técnica y ese espíritu colectivo que siempre tiene Uruguay”.

“Venimos de una fecha FIFA que fue muy mala, que generó un temporal que todos vivimos e hemos ido trabajando porque de los momentos malos hay que aprovechar para construir cosas buenas”, dijo más tarde, y comentó: “Lo mejor que tuvo este sacudón de noviembre es que nos puso a todos a conversar de forma más profunda de lo que veníamos haciendo y la idea es crecer rumbo al Mundial”.

Cambios a la vista

Alonso no dudó en responder sobre posibles variantes en el cuerpo técnico de la selección, algo que “Marcelo hace tiempo maneja”.

“El hecho de poder tener algunas modificaciones e incorporaciones dentro del cuerpo técnico fue una idea que partió de él”, dijo, para explicar: “A lo largo del 2024 y 2025 han habido cambios, es algo que viene trabajando y ahora con tranquilidad, tenemos que ver por donde viene esa incorporación, esa restructuración. Entiendo que el mismo dará respuesta a esto en una conferencia”.

“Es positivo que todos hayamos hablado. Con los jugadores charlamos siempre, también con el cuerpo técnico, pero son cosas que manejamos con mucha reserva. Lo cierto es que acá no hay cuestionamientos, pedidos de cabeza, nadie que diga: ‘Me voy’. Se dio un muy mal resultado deportivo que nos impactó a todos, nos generó un dolor grande y cuestionamiento muy fuerte”, mencionó.

Y remató: “A nadie le gustó lo que pasó con Estados Unidos, pero rápidamente construimos en la interna, que es el camino a recorrerá rumbo al Mundial. Hay una cantidad de jugadores que no están teniendo los minutos necesarios, hay un contexto que no ha favorecido la performance”.

“Los futbolistas tienen un compromiso muy grande, hay responsabilidad, ilusión y esperanza de jugar un Mundial con éxito, que me genera una gran esperanza en lo que viene. Ellos quieren hacer un gran Mundial, por ellos y por todo el país”, cerró.

