Almería tras derrota en el Bernabéu: “Con la sensación de que nos han robado el partido”

Fútbol Internacional

Gonzalo Melero, centrocampista del Almería, se mostró contundente al analizar la actuación arbitral en la derrota de su equipo por 3-2 a manos del Real Madrid en el Santiago Bernabéu, donde el VAR y el juez central, Francisco Hernández, fueron grandes protagonistas.



“Nos vamos con la sensación de que nos han robado el partido. Así de claro. No se ha podido hacer más desde fuera para meterles en el partido. El penalti, el gol con la mano, que hace el gesto, el gol anulado por un forcejeo… estamos a años luz de ser la mejor liga del mundo”, dijo en zona mixta.



“Me cuesta decirlo y me jode, pero no hay por donde cogerlo. Ya van varias este año y si no te quejas no te ayudan. Nunca hemos dicho nada, pero lo de hoy pasa todos los límites”, añadió.

“Después del esfuerzo, la situación en la que estamos, hacerlo todo, el palo de que te marquen el primero como te lo han metido, marcar y que te lo vuelvan a anular… el fútbol español está a años luz de la Premier League”, completó el jugador del Almería, equipo que marcha último con seis empates, 15 derrotas y ninguna victoria.



Un partido del Almería frente al Real Madrid en el que el árbitro tuvo que acudir al VAR en tres ocasiones: Una para señalar un penal para el local por mano del brasileño Kaiky, otra para anular un gol visitante del español Sergio Arribas por una falta previa del seneglaés Dion Lopy, y también para validar un gol del brasileño Vinícius Junior en el que en directo había señalado mano.



De esas acciones son las que se queja el plantel y entrenador del Almería tras caer derrotados en el Santiago Bernabéu y sumar así 21 jornadas de La Liga sin ganar.

EFE / FútbolUy