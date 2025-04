Alexander Medina descartó ser DT de Nacional; Flavio Perchman insistirá por Jadson Viera

Fútbol Internacional

Nacional sigue en la búsqueda de un nuevo director técnico tras el cese de Martín Lasarte el pasado domingo, pero los candidatos se le van cayendo de a poco y el nerviosismo empieza a florar, ya que el domingo tendrá un importante partido ante Cerro Largo y el miércoles enfrentará a Bahía por Copa Libertadores.

Por el momento, Martín Ligüera junto a Sebastián Eguren seguirán al frente del equipo y es casi un hecho que viajarán a Melo para dirigir frente a los arachanes.

El plantel tricolor llegó este viernes por la madrugada a Montevideo tras su partido de Copa frente a Atlético Nacional (derrota 3-0) en Medellín el pasado miércoles, y el vicepresidente, Flavio Perchman, habló del tema del entrenador.

Con respecto al hecho de viajar a Colombia con un DT interino, expresó: “Lo de Martín [Lasarte] se dio el domingo [su salida] y viajábamos el lunes, no tenemos un técnico en el placar del Parque Central. No era la idea, pero se dio así”.

Jadson Viera fue su “primer” candidato, pero “hoy está bastante tancado”. “Tiene que ser medio por fórceps, que es una situación que queremos evitar”, indicó, y añadió: “La intuición me dice que no está bueno traerlo a cualquier precio, no de plata, sino de situación”.

En un principio, Viera se quedará en Boston River, club que “apostó” por él.

Marcelo Méndez, “que fue la segunda opción, nos dijo que lo pensó mucho y prefiere pasar, que sabe que algún día va a tener una chance en un grande, pero que no le parecía que sea esta [busca salir al exterior]”, comentó a La mañana del fútbol de radio El Espectador Deportes.

Por último, confirmó que Alexander Medina, quien este jueves dejó de ser el DT de Talleres de Córdoba, “agradeció” el interés del Albo, pero que lo declinó: “Me mandó un mensaje” diciendo que “recién terminaba en Talleres y que no está con energías”.

