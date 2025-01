Alexander Machado muy cerca de Peñarol: “Enterarme del interés de Aguirre fue un plus”

Fútbol uruguayo

Sintoniza AM

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Alexander Machado está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Peñarol. Se formó en Cerro y debutó a los 16 años, Boston River compró su ficha a mediados de 2021 y explotó a préstamo en Miramar Misiones, equipo con el que marcó 11 goles en 28 partidos en 2028. Hoy, con 22 años, tiene encaminado su arribo al club del que es hincha.

“Hice la pretemporada con Boston River y me siento al 100%”, contó al programa El Polideportivo de Canal 1, y reconoció que sabía de la posibilidad “hace un par de días”, hasta que la noticia se hizo pública el sábado de noche, cuando la periodista Nadia Fumeiro adelantó la información en su cuenta de X.

“Anoche me empezaron a llegar mensajes de amigos y allegados, y el Chino [Edgardo Lasalvia, su representante] me llamó para comentarme la posibilidad. Eso ilusiona”, dijo, y comentó que estaba tomando “con tranquilidad” el posible arribo, más allá de señalar que “en el correr de las horas se va a oficializar”.

“Lo hablé con mi novia y mis amigos. Sabía que estaba la chance, y enterarme que estaba el interés de Diego Aguirre fue un plus. Eso me dejó contento e ilusionado. Estos días estuvimos viendo propuestas del exterior con mi representante y el club. Al saber que Aguirre me quería, le dimos la prioridad a Peñarol”, explicó.

Se define como un “delantero joven, potente, con muchas ganas y con gol”, y se siente más cómodo jugando “arriba, suelto, de doble punta”. “Pero haciendo la banda también me siento cómodo”, agregó el atacante que llegará a préstamo por un año con opción de compra.

“Hasta último momento estábamos con varios equipos, y lo que era casi un hecho era lo de Lanús, hasta que apareció Peñarol”, dijo Machado, quien también era pretendido por Cádiz de España, Necaxa de México y Unión de Santa Fe.

“Uno de chico sueña siempre con pasar por un equipo grande, y más por Peñarol, que uno es hincha. Que me llegue esta oportunidad a esta edad es hermoso. Sería un gran salto en mi carrera”, dijo Machado, quien era de ir al estadio hasta que llegó al profesionalismo. No obstante, volvió a la tribuna “a algún partido de la Libertadores el año pasado, que ilusionaba mucho”.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy